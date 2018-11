Se Kråkesølv og Regnvær spille live i NRKs gamle TV-studio

Konserten finner sted klokka 16.30 i det gamle TV-studioet til NRK Nordland, et rom designet for gode lydopplevelser. NRK Nordland har digitalisert seg ut av det ærverdige studioet og bruker mye mindre plass på sitt TV-studio i dag, og konserten blir det siste som skjer i studioet før de flytter inn i nye lokaler i juni.

– Det blir fett!

Kråkesølv har sjekket rommet og er full av lovord.

– Det er et intimt og utrolig fett rom! Det kommer til å låte tøft, det kommer til å bli hett og det kommer til å bli en kul energi. Og så er det jo helg, det blir en perfekt start på helga, sier Kristoffer og Petter Nohr Unstad i Kråkesølv.

Stor stas å være gave

Alle som besøker NRK Nordland fredag kan vinne billetter til konserten.

– Konserten er en gave til vårt kjære publikum og et slags sluttpunktum for tiden vår i disse lokalene. Etter kollåpen dag bretter vi opp armene og forbereder flytting til Dronningens gate, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

Kråkesølv gleder seg og er beæret.

–Det er stor stas å bli vurdert som verdig nok til å være en gave. Vi skal gjøre vårt beste for å innfri, sier Kråkesølv.

Vil tettere på publikum

NRK har oppfordret spesielt elever og studenter til å besøke dem denne dagen, men alle er velkomne fra klokka 12.

– Her får man mulighet til å prøve forskjellig utstyr, være reporter, møte TV og radio-profiler og se hvordan NRK lager radio, tv og nettsaker, sier Elin Åsbakk Lind i NRK Nordland

Prøv deg som reporter i NRK Nordland Foto: Andreas Nilsen Trygstad

NRK ønsker også snakke med folk om NRK Nordland, og høre hva folk mener NRK bør gjøre mer av. I tillegg skal Tidenes låt fra Nordland offentliggjøres klokka 16 fredag. Og alt streames selvsagt på nett og i sosiale medier.

– Kollåpen dag er et av veldig mange tiltak vi gjør for å komme tettere på vårt publikum, og dette er faktisk noe av det viktigste vi holder på med nå. Jeg er helt sikker på at NRK Nordland kommer til å bli bedre, mer relevant og mer kunnskapsrik ved å være mer tett på publikum, sier Elin Åsbakk Lind i NRK Nordland.