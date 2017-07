Se hva dykkerne fant på havbunnen i Lofoten: – Utrolig hva folk kaster fra seg

I sommer har debatten rundt turismens skyggesider rast.

Lofoten er blant regionene hvor man sliter med å håndtere den enorme mengden tilreisende, og hvor naturperler skitnes til av både søppel og avføring.

Vaterfjord har gjennom flere år har blitt brukt som dumpingplass, ifølge dykker Marcus Krogtoft. Foto: Wedive.no

Turistene har fått sin dose kjeft for mangel på oppdragelse, men også lokalbefolkningen fortjener en skjennepreken, mener dykker Marcus Krogtoft.

Fredag ble det gjennomført en ryddeaksjon i Vaterfjorden utenfor Svolvær, hvor det ble funnet alt fra vaffeljern til stekeovner, radioer, toaletter og bildekk.

– Dette er søppel som ikke turistene står bak. Hvem har vel med seg vannklosett på ferie, spør Krogtoft retorisk.

– Vi fant både ny og gammel skit, og dette er på ingen måte noe lokalt fenomen. Der det er lett å komme til med bil ser vi dykkere at det dumpes alt mulig.

Kunne hentet opp mer

De 12 dykkerne hentet i løpet av to og en halv time opp 2,5 kubikk søppel. Det over et område tilsvarende 40 x 30 meter.

Marin forsøpling har vært gjenstand for debatt de siste årene. Foto: Wedive.no

Marcus Krogtoft estimerer vekta av alt som ble hentet opp til 1500 kilo, og sier de kunne hentet opp mye mer om de var flere eller hadde hatt bedre tid.

– En betydelig mengde fiskesluker ble også tatt opp. Søppelet er av både nyere og eldre dato. Det er utrolig hva folk kaster fra seg.

– I Lofoten er mange bekymret for søl som følge av oljeboring, men området er ganske forurenset allerede.

– Marin forsøpling har fått økende fokus de seneste årene, ble dere overrasket?

– Marin forsøpling er ikke noe som bare gjelder Lofoten, men vi ble likevel overrasket over å finne så mye i en turistperle.

Bakgrunnen for oppryddingen utenfor Svolvær er «Lofotuka» som nå pågår, og der mange dykkere er samlet på Sandvika camping. Også tidligere år har det blitt ryddet mye marint søppel i Lofoten, forteller Krogtoft. Foto: Wedive.no

Mye tungmetaller i havna

For en ukes tid siden fant fridykkere en god del batterier utenfor kaianlegget i Henningsvær, ifølge Krogtoft. Og ordfører i Vågan, Eivind Holst (H), forteller at det er gjort bekymringsfulle analyser av mengden tungmetaller i Svolvær havn.

Vågan-ordfører Eivind Holst er klar over utfordringen, og sier marin forsøpling har fokus blant politikerne. Foto: Høyre

– Det kjøres et eget prosjekt i Svolvær havn for å få ryddet opp tungmetaller. Her er det eldre virksomhet i regi av Staten som er en viktig årsak, forklarer han.

Holst poengterer at det er forurenser som har ansvaret for å ryddet opp etter seg, men at det ofte er vanskelig å finne ut hvem som har kastet fra seg gjenstandene.

– En ting er uansett klart: Det er ikke er greit å bruke havet som søppelfylling, særlig når det finnes godkjente anlegg for å levere fra seg avfallet. Dette er rett og slett miljøkriminalitet.

– Burde lokalbefolkningen i Lofoten skjerpe seg?

– Alle burde ta ansvar, uavhengig om det er fastboende eller tilreisende.