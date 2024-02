Se hele debatten: Programsjefen for Bodø2024 vil ikke svare på kritikk etter åpningsshow

Programsjef Henrik Dagfinrud i Bodø 2024 ville ikke kommentere den ramsalte kritikken av åpningsshowet til Bodø2024, da han møtte teaterkritiker og samfunnsdebattant Anki Gerhardsen til debatt i Nordland i dag på P1.

Lørdag gikk startskuddet for Bodø 2024 med et åpningsshow til 12 millioner kroner i Bodø havn. Etterpå har debatten rast, både i kommentarfeltene og i avisspaltene.

Debatten har handlet om hvorvidt showet var tilbakeskuende og klisjefylt, og om det var for stort fokus på det samiske.

En av dem som har hatt sterke meninger om åpningsshowet er teaterkritiker og samfunnsdebattant Anki Gerhardsen.

Gerhardsen mener at åpningsshowet holdt for svak kunstnerisk kvalitet.

– Jeg følte at jeg var med på iscenesettelsen av en suvenirbutikk i Nord-Norge. Det var nostalgien som sto i sentrum. En variant av nasjonalromantikk, sier hun. Der var alle stereotypiene og klisjéene på plass. Det var en fokus på et førmoderne liv, og i veldig liten grad spor av det samfunnet vi er i i dag. Det var altfor mye tale, tatt i betraktning at publikum var spredt utover et stort område. Og en scenisk løsning som gjorde at veldig mange ikke så noe som helst.Det er ikke bare Gerhardsen som har hatt kritiske innvendinger til det storstilte showet. Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland skriver at Åpningsshowet til Bodø 2024 får Raillkattlia til å framstå som et modernistisk fyrtårn.

Programsjef Henrik Dagfinrud vil ikke svare direkte på påstandene om at showet er klisjefylt og tilbakeskuende.

– Det er ikke helt tid for å gå i direkte debatt om innholdet, synes jeg. Vi står fortsatt midt i denne debatten, og vi er fortsatt i et program som for oss har sammenheng, fra dagen før åpning og gjennom samisk kulturuke. Det er jo en tanke om at dette skal henge sammen.

Dagfinrud sier at det var et hovedmål å få samlet en stor folkemengde. Han er i tillegg fornøyd med at showet har skapt stor debatt.

– Dette er et krevende format, og jeg gleder meg til å få gjort en ordentlig evaluering av dette. Et av de viktigste målene er å skape koblinger mellom vårt regionalt kulturliv og Europa for øvrig. Så derfor er min rolle først og fremst å bidra til å sette sammen det laget som skal løse oppgaven.

– Så Bodø2024 har egentlig ikke hatt noe kunstnerisk ansvar for åpningsshowet som vi så på lørdag, spør Anki Gerhardsen.

– Det er klart vi har kunstnerisk ansvar. Vi har jo styrt hele prosessen. Vi har skrevet beskrivelsen av byen og regionen.