Se forsvarsdebatten fra Andøya

Debatten ble sendt direkte på NRK2 og på nettsidene til NRK Nordland og Vol.no fra klokka 16.30 til 18.30.

Freadg var det forsvarsdebatt på Andenes i regi av organisasjonen «Bevar Andøya Flystasjon». Mange sentrale politikere deltar i debatten, som ledes av Christian Borch, tidligere utenriksreporter i NRK.

Debattleder Christian Borch tror det blir høy temperatur i debatten. Foto: Tom Øverlie, NRK / Tom Øverlie, NRK

– Det blir en veldig livlig debatt, jeg er i grunnen spent på hvordan jeg skal greie å holde styr på deltakerne. Alle partier er til stede, og bare der ligger det et spenningsforhold, sier Borch.

Langtidsplanen for forsvaret, som ble vedtatt i Stortinget med flertall av Høyre, Frp og Ap i 2016, har vidtrekkende konsekvenser for forsvaret i Nord-Norge og flere lokalsamfunn.

Desse kjem til forsvarsdebatten Ekspandér faktaboks Alle partia sender representantar til Andøya: Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum

Arbeidarpartiet Espen Barth Eide

Venstre Ola Elvestuen

Kristeleg Folkeparti Dagrun Eriksen

Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes

Høyre Hårek Elvenes

Framstegspartiet Kenneth Svendsen

Miljøpartiet Dei Grøne Toine Sannes

I tillegg vil fleire organisasjonar ha delegatar til stades: LO Hans Christian Gabrielsen

Noregs Offiserforbund Torbjørn Bongo



– Utfordringene er store og vi vil fokusere på å debattere problemstillinger og løsninger med et tverrpolitisk og faglig debattpanel.

Selv vil ikke Borch flagge noen mening om flertallsvedtaket i Stortinget om å legge ned Andøy flystasjon til fordel for Evenes.

– Jobben min er å være nøytral debattleder, men det er jo klart at den dype uenigheter som ligger i deler av langtidsplanen til Forsvaret viser at noen ikke har greid å argumentere på en overbevisende måte.

Feirer 75 år

Denne helga feirer 333 Orion skvadronen 75 år og Andøya Flystasjon 60 år med blant annet et stort flyshow lørdag 24. juni. Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Hilde Flobergseter, som er leder for Bevar Andøya flystasjon (BAF) er glad over at så mange framtredende politikere umiddelbart takket ja til å delta i debatten.

– Forsvaret i nord og overvåkningen av nordområdene er viktig for Norge og Nato. Effekten av langtidsplanen bør være et tema i stortingsvalget til høsten.



BAF mener at tallgrunnlaget og utredningen som førte til vedtaket om nedleggingen av Andøya Flystasjon inneholder vesentlige feil.

– Vi krever at regjeringen og Forsvarsdepartementet legger alle kortene på bordet til gjennomsyn og iverksetter ekstern kvalitetssikring av avgjørelsen, sier hun.