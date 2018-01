Se debatten direkte: – Er turisme en velsignelse eller forbannelse for Lofoten?

At Lofoten er et idyllisk sted er det nok ingen tvil om. Likevel har nyhetsbildet rundt øygruppen vært mindre positiv de siste årene, med inntoget av stadig flere turister.

Tirsdag kveld skal debatten gjenopptas i Svolvær. Aktører med forskjellige bakgrunner skal møtes for å diskutere om den enorme turiststrømmen i Lofoten er til fordel eller ulempe for samfunnet.

Dette står skrevet på arrangementet til Lytring Lofoten:

Allemannsretten gir alle rett til å bruke Lofotnaturen. Og nå er de her, alle mann: Russiske selskap med turister i Trollfjorden. Polske aktører med fiskebåter på Vestfjorden. Søppelberg på strendene. Bæsj på fjellstiene. Lytring spør: Er turismen en velsignelse eller en forbannelse for Lofoten? Og er det noen som har kontroll?

Skal få bedre løsninger

Et av de største problemene Lofoten opplevde i fjor, var mangel på konteinere slik at turister lettere kunne kaste søppel. Trygve Steen i opplevelsesbedriften XXLofoten ser positivt på framtiden.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten og Trygve Steen i XXLofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi så at Vågan kommune klarte å hive seg rundt i fjor. Det er flere konteinere, flere rasteplasser under etablering og flere løsninger på avfall og renovasjon. Jeg tror vi må få lov til å være litt optimistisk for framtiden.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer merker at Lofoten begynner å få et merke på seg som en overfylt destinasjon. Det skal nå gjøres noe med.

– Vi får faktisk spørsmål ganske ofte om det er sånn at Lofoten strømmer over av gjester. Det som er en realitet, er at enkelte områder har en stor tetthet av besøkende, men på langt nær hele Lofoten, og Lofoten har plass til veldig mange flere, påstår Dreyer.