Torsdag var det premiere på utendørsskuespillet Klemetspelet på Jamtjorda i Leirskardalen. Handlingen utspiller seg rundt år 1900. Da bodde sørsamene Klemet Person og kona Anna under en steinheller øverst i Leirskardalen i Hemnes. De hadde fem barn, to kyr og ei katt. De var sin tids fremmede med et annet språk og kultur enn de som bodde lengre nede i dalen mot Korgen. Alle foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK.

Se bilder fra premieren til Klemetspelet i Hemnes 99 bilder