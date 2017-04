Savnet skiløper funnet etter natt i skogen

Mannen, som er svensk statsborger, ble meldt savnet i Beisfjord i Narvik kommune. Han ble funnet flere kilometer unna, i Rombak, og er nå sendt til sykehus.

– Mannen skal være i forholdsvis god form. Han har vært ute siden i 16-tiden i går, så dette er veldig bra, sier operasjonsleder Gisle Enge ved politiet på Midtre Hålogaland til NRK.

Det var like før klokken 23 tirsdag kveld at politiet fikk melding fra en familie som savnet et familiemedlem. De skulle gå en skitur, og vedkommende hadde gått i forveien.

– Vi kontaktet frivillige hjelpemannskaper og helikopter ble satt inn i søk. Utgangspunktet var Beisfjord. Men, delvis ved hjelp av lokalkjente, ble det avdekket at det gikk spor ned mot Rombak. Og det var en vitneobservasjon som kunne stemme med den savna mannen.

Det skal også ha blitt observert skispor som kunne følges i den retningen.

– Etter et lengre søk i løpet av natten ble savnet funnet klokken 05.15 av en redningsskøyte, sier Enge.

Ankenes Røde Kors Hjelpekorps bistod i redningsaksjonen, sammen med Norsk Folkehjelp Ofoten.

– Vi er veldige glade akkurat nå. Det er alltid en lettelse å få en god slutt på slike hendelser. Veldig mange hjelpemannskaper har vært i sving i natt. Jeg vil takke alle som har bidratt til å finne denne personen, avslutter Enge.