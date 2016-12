Savnet person funnet omkommet

Politiet bekrefter like før klokka 18 fredag at det er den savnede Erna Johansen (77) som er funnet omkommet. – Bilen oppe av sjøen kl. 1600. En omkommet funnet i bilen og det er bekreftet at dette er den savnede. Familien er orientert, forteller operasjonsleder Knut R. Tverå.