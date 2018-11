Savnet mann funnet død – en person siktet for drap

Torsdag ettermiddag har politiet gjort funn av en død mann på en adresse på Sortland. Mannen ble funnet av politiet som i forbindelse med at avdøde var meldt savnet, gjorde undersøkelser på adressen.

Den avdøde er en mann i midten av trettiårene, tilhørende i Vesterålen. Politiet sier til NRK at han ble meldt savnet for et par dager siden.

En mann i slutten av trettiårene ble etter kort tid pågrepet og siktet for forsettlig drap. Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, fredag.

Får bistand fra Kripos

Politiet har startet etterforskning, og har bedt om bistand fra Kripos. De vil være på plass på Sortland i løpet av morgendagen, sier politiinspektør Per Erik Hagen i Nordland politidistrikt.

Politiinspektør Per Erik Hagen. Foto: Kari Skeie / nrk

– Det har vi gjort på grunn av sakens alvorlige karakter. Da ønsker vi å få bistand fra de nasjonale ressursene som finnes, sier Hagen til NRK torsdag kveld.

Den videre etterforskningen vil bestå av taktisk og teknisk etterforskning.

