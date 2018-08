Sauen «Else» var borte i to år – så dukket hun opp på TV

Forrige uke var Lars Monsen og turfølget i Vesterålen. Da gjengen gikk over fjellet til Stø oppdaget de en sau med mye mer ull enn vanlig.

Samtidig sto Martin Onsøien i Stø og egnet fiskeline og hørte på radio. Der ble det snakk om sauen, og Onsøien fikk mistanke om at det kunne være hans.

– Jeg måtte dra hjem og sjekke det ut, for jeg visste jo at det ikke var noen andre om området som hadde sau, sier han.

Da han så sauen på TV skjønte han med en gang at det måtte være sauen han mistet for to år siden. Flere andre hadde også kjent igjen sauen på øremerket og ringt bonden for å si ifra.

Dette videoklippet fra Monsen minutt for minutt gjorde at Martin Onsøien fant igjen sauen sin, to år etter at den forsvant. Du trenger javascript for å se video. Dette videoklippet fra Monsen minutt for minutt gjorde at Martin Onsøien fant igjen sauen sin, to år etter at den forsvant.

Klippet 80 kilo ull av Else

I helga fikk Onsøien med seg et følge og fikk sauen ned fra fjellet i Stø og hjem til Klogården på Myre.

– Jeg tror hun har det mye bedre nå. Vi har fått henne klippet, hun har fått mye vann og til og med en liten dusj, sier han.

Klipperen anslo at sauen, en Norsk kvit sau, hadde 80 kilo ull på seg. Det var avisa Bladet Vesterålen som meldte saken først.

Her er sauen Else før og etter klippen. Foto: privat

Nå har sauen fått navnet «Else», oppkalt etter Else Kåss Furuseth, som er en del av Monsens turfølge.

Sauen Else gikk opp i fjellet den siste sommeren Onsøien hadde sauer og har vært borte i tre sommere og to vintere. Onsøien konkluderte med at sauen var tapt.

– Den siste høsten gikk vi ut og lette etter henne, men hun hadde mistet bjella så vi fant henne aldri.

Nå har Else fått ny bjelle, og skal flytte til en gård i Øksnes kommune. Der skal hun få egne lammekull.

– Når hun har klart å berge seg så lenge på fjellet, blir det nok ikke lammelår av henne med det første, sier Onsøien.