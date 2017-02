Satt fastklemt – moderat skadd

To menn i 40-årene ble brakt til Narvik sykehus etter at bilen de satt i havnet på taket på taket på E6 nord for Narvik. Den ene satt fastklemt, men ble frigjort og fløyet til sykehus. – Han som satt fastklemt pådro seg lettere til moderate skader, mens den andre har lettere skader, opplyser pressevakta ved UNN.