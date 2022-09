Noen ganger er Hollywood tidligere ute enn NASA.

Som i filmen Armageddon fra 1998 med Bruce Willis og Ben Affleck. Da er en astroide på størrelse med Texas på kollisjonskurs med jorden.

Ben Affleck og Bruce Willis spilte hovedrollene i Armageddon. Foto: BRUCE WEAVER / AFP

Det er selvfølgelig ikke bra – og det eneste som kan redde menneskeheten er at NASA sender Harry S. Stamper, spilt av Bruce Willis, for å prøve å ødelegge trusselen.

Hvordan det går, må du nesten se selv.

Nå, 24 år senere, skal NASA faktisk gjøre nesten det samme som i Armageddon.

NASA kaller det planetforsvar

I natt norsk tid skal en satellitt krasje inn i en 140 meter stor asteroide med navn Dimorphos.

Satellitten, som ble skutt opp for 11 måneder siden, veier 570 kilo og vil treffe i en hastighet på 22.000 kilometer i timen.

Den har nå fløyet 11 millioner kilometer vekk fra jorda.

Hensikten er å finne ut om det er mulig å forandre asteroidens bane.

For de som er ekstra interessert er det mulig å følge hendelsen direkte her.

NASA selv kaller det planetforsvar.

– Det største forskjellen fra Armageddon er at denne asteroiden ikke er på kollisjonskurs med jorden, beroliger Yngvild Linnea Andalsvik.

Hun er fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter, og en av dem som skal sitte opp i natt for å følge dramatikken direkte.

– Det er første gang dette blir gjort, forteller hun.

Asteroidetrusselen er en av få naturkatastrofer vi kan forutsi, forteller fagsjefen.

– Så det er viktig at vi får gjort noen tester før vi eventuelt oppdager en asteroide som vil treffe jorden.

– Mange uoppdagede asteoroider

Men hvor stor er egentlig sjansen for at en stor asteroide vil treffe jorden?

I 2005 fikk NASA et mandat fra Kongressen om å finne 90 prosent av de jordnære asteroidene som er store nok til å ødelegge en by – de som er 140 meter eller bredere i diameter, skriver New York Times.

Men Kongressen ga aldri NASA pengene for å fullføre – så oppgaven er bare halvferdig– med rundt 15.000 flere slike asteroider igjen å oppdage.

– Man har god kontroll på de aller største asteoroidene – og de aller minste er det ikke så stor fare med – men det er de midt i mellom man er mest bekymret for, forteller Andalsvik.

Hun forteller at forskerne har gjort gode beregninger av asteoroidene man allerede kjenner til og banene deres 100 år frem i tid – og der er det ingen som utgjør noen stor fare.

– Det er de man ikke har oppdaget ennå som er det store spørsmålet.

1200 skadd da meteoroide traff Russland

Og vi skal faktisk ikke så veldig mange år tilbake i tid for å finne et himmellegeme som gjorde skade på jorden.

I 2013 kom en meteoroide inn i jordatmosfæren over Ural-regionen i Russland.

Ifølge russiske myndigheter ble rundt 1200 mennesker skadd.

Russiske forskere anslo at meteoritten veide rundt ti tonn, melder nyhetsbyrået AP.

Forskerne mente også at meteoritten traff atmosfæren med en fart på rundt 54.000 kilometer i timen.

Trykkbølgen fra ildkulen forplantet seg ned til bakken der det oppstod omfattende skader på bygninger.

Et kvarter etter treffet ble det registrert rystelser i bakken også i Norge.

Energien som ble utløst anslås å være mellom 26 til 33 ganger styrken av den amerikanske atombomben som ble brukt mot den japanske byen Hiroshima i 1945.

SE DE UNIKE VIDEOENE: Her treffer meteoritten i Russland. Du trenger javascript for å se video. SE DE UNIKE VIDEOENE: Her treffer meteoritten i Russland.

Skal gjøre målinger

Yngvild Linnea Andalsvik forteller at det vil bli gjort målinger allerede i natt, for å finne ut hvor stort påvirkning satellitten hadde på Dimorphos.

– Men senere skal ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen, som Norge er en del av, sende ut en satellitt som skal gjøre mer nøyaktige målinger.

Det som er mest spennende nå, er om satellitten klarer å treffe. Den har et automatisk navigasjonssystem som leder den mot asteoroiden.

– Dette er en av få ganger hvor det er et godt tegn at man ikke lenger får signaler fra en satellitt, konkluderer Andalsvik.