SAS skylder mer enn de har på konto – Forbrukerrådet advarer mot verdikuponger

SAS har solgt reiser for nesten 6,8 milliarder kroner, som ikke ble eller blir noe av, Bergens Tidende. For Norwegian er tallet mellom to og fire milliarder, ifølge en ekspert avisen har snakket med.

Nå advarer Forbrukertilsynet kundene om å velge verdikuponger som et refusjonsalternativ.

Utelukker ikke konkurs

Pressesjef for SAS, John Eckhoff, kunne i en e-post til Bergens Tidende informere at selskapet skylder kundene mye mer enn det de har på konto.

Likevel forsikrer han at kundene skal få refusjon «om de ønsker det».

Velger man dette alternativet må man likevel belage seg på en lang ventetid.

– Dersom SAS kansellerte en reise i mars er målet vårt å få det refundert i juni, og hvis det skjedde i april er målet refusjon i september, sier Eckhoff til NRK.

SAS har fått tilgang på en statlig kreditt på 3,3 milliarder kroner av Sverige og Danmark, opplyser Eckhoff til Bergens Tidende. Det jobbes også med en plan for å hente friske penger. Foto: SAS

Han begrunner den lange ventetiden med at de ikke har et system som er rigga for den situasjonen som har oppstått.

– Antall henvendelser kombinert med at vi har måtte permittere mange mennesker, rett og slett for å redde selskapet, er grunnen for at det tar lang tid, sier Eckhoff.

Advarer mot verdikuponger

For å få en fortgang i tilbakebetalingsprosessen har SAS og Norwegian kommet med alternativene Voucher og CashPoints.

Dette er såkalte verdikuponger som kan brukes på en senere reise, i stedet for å få pengene tilbake på ens private konto.

Ved å velge dette alternativet får kundene også goder og rabatter ved neste reise.

– Det går mye fortere for SAS og kunden fordi man ikke trenger å gå gjennom hele bestillingen, sier Eckhoff.

Forbrukerrådet advarer likevel mot denne type tilbakebetalingen.

– Om selskapet som har gitt tilgodelappen går konkurs, vil man kunne tape det man har til gode, sier jurist i Forbrukerrådet, Cathrine Skarderud.

Jurist i Forbrukerrådet, Cathrine Skarderud, mener at refusjon av pengene er det beste alternativet for de fleste, da dette forsikrer at man ikke taper pengene sine. Foto: Forbrukerrådet

Hvis man derimot har bedt om refusjon og selskapet går konkurs, vil man kunne kreve pengene tilbake fra banken.

Rett til å få refusjon innen 7 dager

For alle flyselskap må refusjon av kansellerte flybilletter være utført innen syv dager. Det sier en forordning av EU.

Ifølge Luftfartstilsynet har ikke reglene for tilbakebetaling blitt endret som følge av koronasituasjonen.

Juridisk direktør i Luftfartstilsynet, Nina B. Vindvik, mener det vil være urimelig å gi pålegg til flyselskapene grunnet den spesielle situasjonen de står i. Foto: Luftfartstilsynet

– Både vi og de fleste andre lands myndigheter har imidlertid valgt å ikke håndheve brudd på tidsfristen for tilbakebetaling, sier Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

De mener fristen framstår som urealistisk i dagens situasjon.

– Mengden tilbakebetalingskrav er så stor at det ikke er urimelig at det tar noe lengre tid, og et pålegg fra oss vil neppe føre til kortere saksbehandlingstid, sier Vindvik.

Refundert over 100.000 kansellerte flybilletter

Mens SAS og Norwegian sliter, har Widerøe betalt tilbake pengene til opp mot alle kundene som har fått avbestilt reisen.

– Over 100.000 billetter er refundert, det er bare noen få som må fikses, sier Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe.

Det er snakk om kombinasjonsreiser og reiser bestilt gjennom reisebyråer.

Widerøe mener suksessen er begrunnet i at de selv har tatt kontakt med kundene etterhvert som kanselleringene har rullet inn.

– Jeg tror grunnen til at vi har klart å løse situasjonen er at vi gjør det innomhus. Kolleger i Mosjøen, Fornebu og Bodø refunderer fortløpende, sier Solli.