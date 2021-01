Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Korona-pandemien har ført flybransjen inn i en dyp krise, både nasjonalt og globalt.

I løpet av fjoråret har SAS, Norwegian og Widerøe sagt opp flere tusen ansatte.

En av dem som nylig mistet jobben er pilot Simen Follesø Røiseland (31) som bare rakk å jobbe i SAS en kort stund før det var over.

– For ett år siden var flytrafikken all time high. Framtiden så kjempelys ut. Alle hadde stjerner i øynene. Så kom covid-19 ut av intet, fortalte han til NRK i romjula.

– Går til krig mot egne ansatte

Koronakrisen i flybransjen har ført til at nesten 5000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark har fått vite at de er overtallige.

Nedbemanningen skjer samtidig som SAS leier inn piloter fra Irland.

Det har fått SAS Pilot Group i både Norge, Sverige og Danmark til å reagere.

I et åpent brev til konsernsjef Rickard Gustafson kritiserer fagforeningen SAS-ledelsen i kraftige ordelag.

– Hvorfor tar du ikke vare på dine egne først? Tiden er inne for samhandling, ikke krig mot egne ansatte. Christian Laulund, leder for SAS Pilot Group i brevet til konsernsjef Rickard Gustavsson

Christian Laulund er både leder av Norske SAS-Flygeres Forening, og leder for SAS Pilot Group.

Han lagt ut brevet til toppsjefen i SAS ut på Facebook. Han innrømmer at han bruker kraftige ord.

Kjære Rickard Gustafson, Nå er straks 2020 tilbakelagt, et år som savner sidestykke i luftfarten. SAS har måttet kutte... Posted by Christian Laulund on Wednesday, December 30, 2020

– Men de reflekterer frustrasjonen og fortvilelsen ute blant medlemmene våre. Spesielt hos dem som er permitterte eller oppsagte.

Piloter fra irsk bemanningsbyrå

Ifølge pilotene har SAS intensivert bruken av det heleide datterselskapet SAS-Ireland. Personellet der er ikke ansatt i SAS, men i et bemanningsbyrå.

– De har liten tilknytning til SAS annet enn uniformen. Likevel velger ledelsen å bruke disse framfor å redusere antall oppsigelser og permitteringer i Skandinavia. De flyr nå de rutene som vi tradisjonelt har fløyet. Dette er utflagging av skandinaviske jobber, tordner Laulund.

– Det blir helt feil å bruke et irskregistrert selskap, og fly irske fly med piloter som er basert i London. Dette mens over 500 piloter og flere hundre kabinansatte er oppsagt og vi har fly stående på bakken, sier Christian Laulund. Foto: OLA S. HANA / NRK

Han mener SAS med dette grepet bryter med lange tradisjoner i flyselskapet.

– I mine 30 år som ansatt har jeg opplevd SAS som et selskap med stort sosialt ansvar. Nå ser vi et selskap som utnytter pandemien med å flagge ut norske jobber.

Vi er bedre enn som så, vi skal ikke kunne sammenliknes med visse østeuropeiske lavprisselskap, som utnytter enhver mulighet i regelverket, sier Laulund.

Redningspakke på 15 milliarder

Statens ekstraordinære koronabidrag til luftfarten har så langt kostet rundt 15 milliarder kroner.

I brevet til Rickard Gustafson spør SAS-pilotene hva toppsjefen har tenkt å si til de tre regjeringene og alle skattebetalere i Skandinavia.

I september i fjor var det 70 prosent færre flypassasjerer enn på samme tidspunkt i fjor, og det ser ut til at det vil ta tid før flytrafikken tar seg opp igjen. Foto: Kari Skeie

– Vil du si til dem at det ikke spiller noen rolle hvor arbeidsplassene blir ivaretatt? Dette personellet er ikke så mye billigere, men de sosiale avtalene er helt annerledes. Og de betaler aldri betaler skatt inn til fellessakpet, sier Laulund.

Korona-håndtering

Mandag innførte Storbritannia en ny nasjonal nedstenging i England. Den nye koronamutasjonen får skylden for smitteutviklingen.

Det bekymrer SAS-pilotene. De innleide pilotene og kabinansatte er ansatt i London.

– De flys inn fra et land hvor koronarestriksjonene er strengere enn noensinne. Er import av arbeidskraft nå er viktigere enn faren for økt smittespredning?

Mer enn 500 SAS-piloter har mistet jobben det siste året. – Koronaviruset forandret forutsetningene for hele flybransjen, har konsernsjef Rickard Gustafson tidligere uttalt. Foto: Daniel Ohlsson / Daniel Ohlsson

Så langt har ikke pilotforeningene fått svar fra konsernsjefen i SAS. Men Christian Laulund håper og tror at konsernsjefen svarer.

– Hvis ikke er jeg redd mange vil føle seg skuffet og ført bak lyset. Det vil kunne skade vårt omdømme og vår mulighet til å komme tilbake til positive regnskapstall.

SAS: – Gjelder kun to av 160 fly

Ifølge pressesjef John Eckhoff i SAS har ikke Rickard Gustafson anledning til å stille til intervju med NRK.

Eckhoff har lest brevet fra pilotene, men ønsker ikke å kommentere kritikken av ledelsen.

Han opplyser at det irske selskapet ble opprettet for flere år siden, og ikke under koronaepidemien.

– Vår flåte består av rundt 160 fly, hvorav omlag 50 er i bruk i dag. To av disse flyr for vårt heleide datterselskap SAS Ireland, som har ni fly til vanlig.

– Hele luftfarten står fortsatt i en alvorlig krise, og det kommer til å ta lang tid komme tilbake til mer normale nivåer, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Eckhoff sier videre at det irske selskapet bidrar til at SAS kan betjene europeiske ruter med et kostnadsnivå som gjør selskapet konkurransedyktig på disse rutene.

– SAS’ operative modell har vist seg svært konkurransedyktig og har vært en forutsetning for at SAS har kunnet legge fram positive resultater fem år på rad før pandemien.

Ifølge Eckhoff har alle flyene til SAS Ireland stått på bakken under nesten hele pandemien.

– Siden september har de operert med ett til to fly. De ansatte jobber for SAS Ireland, er rekruttert gjennom et bemanningsbyrå og har tilpasset sine ansettelsesvilkår til rådende omstendigheter for flyindustrien.