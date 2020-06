Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men med enkelte unntak.

Likevel er det mange av oss som lengter til Syden i sommer. Flyselskapene SAS og Norwegian gjør det mulig å realisere planene – til tross for reiserådet.

Det er strålende sol over store deler av landet om dagen - likevel lokker spanske strender og sydenvarme.

Den muligheten har Monica Haugerud og mannen Tom Roger Eiden valgt å benytte seg av. I fjor kjøpte de feriehus i en liten fiskelandsby sør for Torrevieja på østkysten av fastlandet.

Opprinnelig hadde paret bestilt billetter før jul, men den reisen ble avlyst. De bestilte ny reise nå i juni etter at det ble åpnet for reiser til landet.

– Vi har hatt to reiser som ble kansellert og har ikke vært der nede på et halvt år. Vi fikk et bilde av en nabo hvor det så ut som noen hadde forsøkt å bryte opp dørlåsen. Vi er litt nervøse for å la det forfalle, sier hun til NRK.

Planlegger for karantene

Reiserådet gjelder foreløpig frem til 20. august. Fra den 15. juni ble det åpnet for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene, med unntak av Sverige.

Haugerud sier de er kjent med reiserådene fra UD, likevel mener hun smitteverntiltakene tas mer alvorlig i området der de har feriebolig.

– Jeg føler meg tryggere der nede, enn på stranda i Oslo. Vi har egen bolig og vi kan smittevern.

Hun har planlagt ferien slik at de har noen dager ekstra etter hjemreise, for om det blir karantene når de kommer hjem:

– Da tar jeg den karantenen.

Hun sier at hun ikke kjenner så mange fra Norge som skal reise samme vei, men hun vet om flere fra andre europeiske land som skal reise.

– Vi hadde jo aldri reist til Madrid eller et sted som har hatt høy smitte. Men akkurat der nede har det ikke vært så mye smitte. Jeg føler meg faktisk tryggere der, enn her.

NRKs økonomikommentator: Påfallende sprik mellom myndigheter og flyselskap

Norwegian og SAS sine fly gjøres igjen klare for å ta nordmenn til kjente reisemål i Europa. Foto: Jonas Sætre / NRK

Gjenopptar ruter

Samtidig har Norwegian gjenopptatt 76 ruter – deriblant flere utenlandsruter til kjente og kjære turistmål som Gran Canaria og Alicante.

– Vi ser at samfunnet gradvis åpner seg når det gjelder å ta imot turister. Vi ser ikke minst at våre konkurrenter begynner å røre på seg, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Men viktigere enn det:

– Våre kunder ønsker å reise ut.

Norwegian har en rekke smitteverntiltak på sine flyvninger, og Schram sier det nå blant annet vil komme på plass nye regler for håndbagasje.

– Vi kommer til å be alle som har mer håndbagasje enn det som kan puttes under stolen om å sjekke den inn, for å unngå at vi får masse folk i midtgangen.

Svar på etterspørsel

Også SAS setter nå i gang igjen en rekke flyvninger til reisemål i utlandet. Pressesjef John Eckhoff sier de har lyttet til sine kunder.

– Verden er i ferd med å åpnes opp og vi åpner med den. Det er en etterspørsel etter reiser også til land utenfor Norge. Samtidig er vi veldig opptatt av å orientere våre reisende om at de selv må sette seg inn i hvilke restriksjoner som gjelder i det enkelte land.

Passasjerene kan ha forskjellige mål med reisen.

– Noen ønsker selvsagt å reise dit det er mulig. Når det gjelder Spania har det vært relativt strenge regler for å komme inn. Det kan være folk som har bosted eller er spanske statsborgere. Dersom du skal tilbake til Norge så er det karanteneregler.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier de åpner opp i takt med resten av verden. Foto: SAS

Følger med

Selskapet følger nå nøye med på markedet for å se om det er andre ruter det er etterspørsel for.

Eckhoff understreker samtidig at tilbudet er langt fra normalen, selv om noen ruter nå åpner igjen.

– Vi skal fra et nivå der etterspørselen etter flybilletter har vært ikke-eksisterende til at den nå øker litt. I juli øker vi fra 30 til 40 fly og kommer til å ha en produksjon som er om lag 30 prosent av det vi hadde i juli i fjor.

Høie: – Tryggest å planlegge ferie i Norge

Det klokeste nå er å følge våre råd og reiseråd. Det var et av budskapene helseminister Bent Høie kom med under en pressekonferanse tidligere i dag.

Reiserådet fra UD innebærer at de fraråder reiser til alle verdens land, med noen få unntak.

– Det tryggeste er å planlegge årets ferie i Norge. Selv om ting kan se fint ut på tidspunktet man reiser, kan ting endre seg fort. Det tryggeste er å planlegge å reise nært, sier Høie til NRK.

– Unødvendig å ta risiko

Statsminister Erna Solberg sier hun er glad for at aktiviteten tar seg opp og at ansatte kommer tilbake i jobb.

Hun ber likevel folk tenke seg om to ganger før de setter seg på flyet til steder Utenriksdepartementet fraråder å besøke.

– Det er unødvendig å ta risiko. Norge kommer til å opprettholde karanteneplikten for tilbakereiser fra mange av disse landene ganske lenge fremover. Det må du være forberedt på å gjøre. Det er valg på egen risiko det du i så fall gjør. Vi er ikke overdommer over det.

Solberg legger seg ikke opp i hvor flyselskapene flyr og sier myndighetenes

Statsminister Erna Solberg ber folk tenke seg om to ganger før de setter seg på flyet til steder UD fraråder å besøke. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

oppgave er å hindre at smitte kommer inn i landet.

– Det er folk som reiser av helt nødvendige grunner og det er nordmenn som for eksempel bor i Spania. De må gjerne reise, men være klar over at det er karantene når de kommer tilbake.

– Tar du risikoen ved å reise et sted og er villig til å sitte i karantene, så blir det ditt valg. Du må også være sikker på at reiseforsikringen gjelder, så det er en del ting du bør sjekke.

Delte retningslinjer blant forsikringsselskapene

If/Europeiske Reiseforsikring er et av selskapene hvor reiseforsikringen ikke gjelder dersom du reiser til land eller områder hvor det foreligger reiseråd fra UD.

Likevel er det flere som åpner for at forsikringen gjelder ved reiser til disse områdene. Forutsetningen er gjerne at de ikke dekker skader relatert til korona.

Dette sier forsikringsselskapene: Ekspandér faktaboks Tryg: Reiseforsikringen bortfaller dersom du reiser til et land eller område hvor reiser er frarådet av UD.

Reiseforsikringen bortfaller dersom du reiser til et land eller område hvor reiser er frarådet av UD. If/Europeiske Reiseforsikring: Så lenge det foreligger et reiseråd fra UD til et land eller område, gjelder ikke reiseforsikringen dersom du drar dit.

Så lenge det foreligger et reiseråd fra UD til et land eller område, gjelder ikke reiseforsikringen dersom du drar dit. Fremtind: Velger du nå å reise til land UD har utstedt reiseråd til, så vil reiseforsikringen kunne dekke ordinære hendelser, som for eksempel tyveri av bagasje eller andre eiendeler, eller om du for eksempel skulle brekke en arm. Vi dekker ikke tap, skade eller andre utgifter du måtte få som en konsekvens av Covid-19. Igjen oppfordrer vi kundene våre til å sjekke vilkårene i sin forsikringsavtale.

Velger du nå å reise til land UD har utstedt reiseråd til, så vil reiseforsikringen kunne dekke ordinære hendelser, som for eksempel tyveri av bagasje eller andre eiendeler, eller om du for eksempel skulle brekke en arm. Vi tap, skade eller andre utgifter du måtte få som en konsekvens av Covid-19. Igjen oppfordrer vi kundene våre til å sjekke vilkårene i sin forsikringsavtale. Gjensidige: Dekker skader på vanlig måte, også ved reiser til land eller områder hvor det foreligger reiseråd fra UD. Unntak dersom skadene kan relateres til Covid-19.

– Det er først og fremst for kundenes sikkerhet vi gjør dette. Vi følger myndighetene for at det skal være enkelt for folk å forholde seg til oss. Det er UD som har de beste

Andreas Bibow Handeland i If sier deres reiseforsikring ikke gjelder dersom man reiser til land eller områder med reiseråd fra UD. For øyeblikket er det alle land i verden, med noen få unntak. Foto: IF

forutsetningene for å si hvor det er trygt for folk å oppholde seg, sier kommunikasjonsansvarlig for reise i If, Andreas Bibow Handeland.

Her kan du sjekke hvilke land det foreligger reiseråd til. UD fraråder for øyeblikket reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

De åpner likevel for reiser til områder i Norden som faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet.

Finland, Island og Danmark, Færøyene og Grønland er derfor unntatt fra reiserådet fra og med 15. juni. UD har også ute et kart over de nordiske landene som oppdateres hver 14. dag.