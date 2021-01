Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

​​​​​​ – Tiden er inne for samhandling, ikke krig mot egne ansatte, tordnet fagforeningene i SAS til NRK mandag.

I et åpent brev til konsernsjef Rickard Gustafson kritiserer fagforeningen SAS-ledelsen for at de leier inn piloter og kabinansatte, samtidig som de sier opp over 500 piloter i Skandinavia.

Pilotene mener at SAS bryter med lange tradisjoner i flyselskapet.

– I mine 30 år som ansatt har jeg opplevd SAS som et selskap med stort sosialt ansvar. Nå ser vi et selskap som utnytter pandemien med å flagge ut norske jobber, hevder Christian Laulund, som er leder for SAS Pilot Group.

Ap: – Et steg i feil retning

SAS praksis vekker også reaksjoner i det politiske miljøet. Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran reagerer sterkt på det han mener er et steg i feil retning.

Den svenske og danske stats ekstraordinære koronabidrag til luftfarten har så langt kostet rundt 14,5 milliarder kroner. Norge har bidratt med 500 millioner.

– Når det norske fellesskapet har stilt opp for SAS, var det for å redde norske arbeidsplasser og den norske arbeidsmodellen. Ikke for å styrke et utenlandsk bemanningsbyrå, hevder Skjæran.

Koronakrisen i flybransjen har ført til at nesten 5000 SAS-ansatte i Norge, Sverige og Danmark starter året med arbeidsledighet.

– Regjeringen må gripe inn

– De gikk ut oppsigelsestida på nyttårsaften. Her bør SAS virkelig tenke seg om. Hvis de ikke tar kloke beslutninger selv, har jeg ei forventning om at regjeringa går inn og stopper dette, mener Skjæran.

Heller ikke Senterpartiet er imponert.

– Jeg er reagerer sterkt negativt på at SAS sier opp egne piloter og kabinansatte og leier inn andre fra Irland, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Å beholde norske arbeidsplasser er viktig for Senterpartiet. Bruk av bemanningsselskap er helt på siden av den luftfarten vi vil hjelpe over krisen, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Den skandinaviske modellen vakler

Selv om Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge, er flybransjen internasjonal, og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler.

– Ethvert flyselskap kan fly hvor de vil i Europa. Det er derfor Wizz Air kan fly innenriks i Norge med ungarske fly og polsk besetning, sier flyekspert Christian Kamhaug, som driver podkasten «Flypodden».

– De neste årene vil vi se en ytterligere internasjonalisering av bransjen, mener flyekspert Christian Kamhaug. Foto: Privat

Han sier at Ap og Sp gjerne må mene at regjeringen må gripe inn mot SAS bruk av bemanningsbyrå.

– Senterpartiet er jo uansett mot EØS-avtalen. Men luftfarten er internasjonal og norske flyselskaper må forholde seg til internasjonal konkurranse og hvordan flybransjen i 2021 opererer, sier Kamhaug.

Whizz Airs inntreden på norske rullebaner er heller ingen ny situasjon. Det danske flyselskapet DAT har fløyet til Stord i mange år med dansk besetning.

– Dette har vært mulig siden 90-tallet da EØS-avtalen ble forhandlet fram.

Kamhaug sier at han skjønner SAS-pilotenes synspunkter. Men samtidig er de ansatt i et selskap som skal konkurrere med for eksempel Norwegian, som har brukt spanske, litauiske og thailandske besetninger.

– Tradisjonelt sett har SAS fulgt en skandinaviske arbeidsmodellen som har vært å ha alle ansatte i eget selskap.

– Men på et tidspunkt har de nok sett at for å få kostnadene ned, er den eneste måten å flagge ut ruter med stor konkurranse og lav inntjening. Som fra Skandinavia til Storbritannia og Spania. Fra et forretningsmessig synspunkt er den skandinaviske modellen på overtid, tror flyeksperten.

Stor endringer de neste fem årene

Internasjonale bemanningsbyråer reduserer kostnader og øker fleksibilitet. Derfor tror Kamhaug vi vil se store endringer i luftfarten innen fem år.

– De neste årene vil vi se en ytterligere internasjonalisering av bransjen. Det er ikke sikkert at vi har norske flyselskap igjen om ti år.

Samtidig tror han at vi fortsatt vil ha norsk besetning på flyene

– Skal du fly fra Oslo klokka seks om morgenen, er det en fordel å bo her. Vi har fortsatt norske sjøfolk, og vi kommer til å ha norske piloter og kabinpersonale også.

– Brutalisering av arbeidslivet

Nestleder Bjørnar Skjæran mener det er mulig å snu utviklingen.

– Hvis det er sånn at bemanningsbyrå er måten framtidas måte å drive luftfart på, kunne vi bare lent oss bakover og latt lavprisselskapene ta over hele greia.

Arbeiderpartiet har fremmet 12 forslag i Stortinget for å sikre en bærekraftig luftfart i Norge i framtida.

Arbeiderpartiets 12 forslag for bærekraftig norsk luftfart Ekspandér faktaboks 1. Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding med utgangspunkt i Luftfartsutvalgets anbefalinger i NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring». 2. Stortinget ber regjeringen utarbeide tiltak som stanser utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren, for å hindre at lønns- og arbeidsvilkårene utvikler seg til en potensiell sikkerhetsrisiko. 3. Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak som sikrer et godt flytilbud i hele Norge, og som bidrar til at flyselskaper med norsk driftstillatelse kan videreføre ansvarlig drift. En eventuell kompensasjon til flyselskaper med norsk driftstillatelse må bidra til å sikre norske arbeidsplasser og drift med norske lønns- og arbeidsvilkår. 4. Stortinget ber regjeringen utrede om det kan settes minstepris for flybilletter etter modell fra Østerrike. 5. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en luftfart som er preget av sunn og rettferdig konkurranse på like vilkår tuftet på den norske modellen, herunder: Faste stillinger med direkte ansettelser, og krav til at flyselskaper som flyr i Norge aksepterer fagorganisering.

Tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret.

Hindre bruk av bekvemmelighetsflagg.

Reversere forskriftsendring som gjør det mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk.

Målsetting om å forby «pay to fly» internasjonalt. 6. Stortinget ber regjeringen sørge for at Luftfartstilsynet har nødvendige ressurser og virkemidler til å kunne ivareta et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten. Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet må gjennomføre tilsyn med alle selskaper som opererer i Norge, og gjennomføre flere uanmeldte tilsyn for å kunne avdekke om det forekommer brudd på regelverket. Grenseoppgangen mellom tilsynene tydeliggjøres. 7. Stortinget ber regjeringen sikre at Avinor-modellen videreføres for drift og videreutvikling av lufthavner i hele landet. 8. Stortinget ber regjeringen gjennom sin virksomhetsstyring av Avinor sørge for at konkurranseutsetting av drift- og beredskapstjenester stanses. 9. Stortinget ber regjeringen sørge for at Avinor kompenseres for inntektsbortfallet fra flytrafikken som følge av reiserestriksjoner i tilknytning til virusutbruddet. 10. Stortinget ber om at regjeringen i sin virksomhetsstyring av Avinor tydeliggjør at virksomhetsoverdragelse legges til grunn ved skifte av underleverandører innen luftfartens bakketjenester etter samme mal som for andre deler av transportsektoren. 11. Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige innkjøpere av innenlands helikoptertjenester stiller strengere flysikkerhetskrav. 12. Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt og hurtigarbeidende utvalg som gjennomgår og foreslår tiltak for satsing på utvikling av alternative drivstoffløsninger for luftfarten for å kutte i klimagassutslipp, herunder avansert bio-jet drivstoff, alternative energikilder, og elektrifisering av luftfarten i Norge.

– Her legger vi til grunn den norske modellen i grunn med faste skikkelige arbeidsforhold. Det her er å ta et steg i feil retning. Det er egentlig ei retning mot brutalisering av arbeidslivet. Og det er en vei vi ikke kan gå, sier Bjørnar Skjæran.

SAS avviser brutalisering

Pressesjef John Eckhoff sier i en kommentar til NRK at SAS ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at selskapet bidrar til brutalisering av arbeidslivet eller feilaktig utnytter lokale støtteordninger.

John Eckhoff er pressesjef i SAS. Foto: SAS

– SAS er tvert imot et ansvarlig selskap. Vi opplever at norske politikere er godt orientert om hvordan vi håndterer den svært alvorlige krisen luftfarten står i.

Han mener en eventuell diskusjon om dette bør være faktabasert.

– SAS har for eksempel ikke intensivert bruken av vårt heleide datterselskap SAS Irland. Vi har siden september benyttet ett til to fly per dag gjennom SAS Irland, men alternerer med ulike fly av tekniske hensyn.

– SAS er et internasjonalt selskap som operer over store deler av verden, og tilpasser bemanningen til ulike markeder. Det betyr blant annet at vi i dag har desidert størst produksjon i Norge og med norsk personell både i luften og på bakken for å opprettholde en kritisk infrastruktur i Norge, sier pressesjef John Eckhoff.