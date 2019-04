Sarah drømmer om å starte frisørsalong på fiskebruket

Sarah Therese Johansen er en av fire fjerdeklassinger som får komme til fiskebruket Ramberg Fisk AS og skjære torsketunger en gang i uka.

– Det er gøy, men det er litt trist at ikke resten av klassen er her og skjærer sammen med meg, sier hun.

Sarahs mor, Marit Johansen jobber også på fiskebruket. Hun forteller at tidligere har barn helt ned i femårsalderen vært tungeskjærere ved bruket.

– Men det er begrenset med plasser i år. Derfor har vi egentlig satt aldersgrensa til 10 år denne sesongen, sier hun.

En tøffere sesong for fiskeindustrien

For det har vært mindre torsk på markedet i år. Årets torskekvote har vært lavere enn fjorårets, noe som har ført til 20 prosent dyrere torsk, og en tøffere vinter for fiskeindustrien.

– Det har vært landet cirka 26.000 tonn mindre torsk i år enn på samme tid i fjor på grunn av kvotenedgangen, men det har vært et gjennomgående godt fiske, sier Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Sarah Therese Johansen skjærer torsketunge på Ramberg Fisk AS en dag i uka. Denne sesongen har vært hennes tredje. Foto: Kari Skeie / NRK

Store fremtidsplaner

For øyeblikket jobber både Sarah, hennes mor, far og bror på fiskebruket. Det er faren, Harald Johansen som eier Ramberg Fisk AS. Denne bedriften har Sarah lyst til å ta over når hun blir eldre.

– Det blir jeg nødt til, for storebroren min har tenkt til å bli fotballspiller, sier hun.

Selv om hun føler hun er nødt til å ta over fiskebruket, har hun ikke tenkt til å legge andre drømmer på hylla. Fiskebruket er stort, og hun har en helt spesiell plan for overetasjen i bygget.

– Helt siden jeg var lita har jeg drømt om å bli frisør, fordi det ser så gøy ut. Så jeg har tenkt til å ha café og frisørsalong oppe, og fiskebruk her nede.

Sarah drømmer om å bli frisør, men hun vil også ta over fiskebruket etter faren. Foto: Kari Skeie

Sarah står med torskehodet i venstrehånda og kniven i høyre. De andre barna som skjærer torsketunger på bruket i dag er noen år eldre enn henne, og Sarah forteller at de kan skjære mellom 14 og 30 kilo hver dag.

– Jeg skjærer kanskje seks-sju kilo de dagene jeg er her, sier hun.

Sarah setter bøtta med torsketunger på vekta. Den veier fire kilo og 350 gram. Hun rynker litt på nesa.

– Er du fornøyd?

– Njaa.. Sånn passe, sier Sarah.

