SAR Queen rykker ut til skadet skiløper på fjell i Lofoten

Et SAR Queen-redningshelikopter er sendt til et område ved Rundtinden i Svolvær for å hjelpe ned en skadet skiløper.

Det skriver Lofotposten lørdag ettermiddag.

– Der er det en skiløper som har ramla og skada seg som skal hentes ut. Så for øyeblikket er lege og redningsmann på bakken oppe ved Rundtin.

Det sier redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge, Olav Bjørgaas, til NRK.

Han opplyser at personen trolig er deltaker på skikonkurransen Lofoten Skimo som foregår i området.

– Det går et skiløp i området så det er folk fra arrangøren også på stedet. De henter ut en skadet skiløper nå.

Skadeomfanget for vedkommende er ukjent.