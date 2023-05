Aust-Lofoten videregående skole varslet Nordland fylkeskommune om feilen torsdag ettermiddag, skriver VG.

Feilen ble oppdaget av Sanne Kristin Nordheim-Larsen (19), russepresident ved Aust-Lofoten videregående skole.

Det skjedde da Nordheim-Larsen ba en avdelingsleder om en oversikt over karakterene fra vg1 til vg3.

Da hun fulgte beskrivelsen for hvordan hun skulle finne karakterene sine, fant hun også ut hvilken muntlig eksamen hun skulle ha.

Helt nederst på nettsiden, under karakteren hun fikk på en privatisteksamen, sto det eksamensform: muntlig.

– Jeg har ikke hatt muntlig eller skriftlig eksamen i historie før.

FANT FEILEN: Det var en elev ved Aust-Lofoten videregående skole som oppdaget feilen først Foto: John Inge Johansen / NRK

Fortalte det videre

Nordheim-Larsen synes det var rart at hun kunne se hva hun skulle trekkes opp i, og sendte det videre til venninnene sine.

Det viste seg at de også kunne se både hvilket fag og hvilken eksamensform de skulle ha.

– Så fikk de andre også sjekket og det var alt fra religion, til fysikk, til historie. Det var de ordentlige trekkene som kom opp, og det har jo skolen bekreftet i ettertid, sier Nordheim-Larsen.

Egentlig skal ikke elevene få vite dette før 48 timer før selve eksamen.

Første eksamenstrekk er 2. juni, men noen eksamener er så sent som 21. juni. Det betyr at enkelte elever har funnet ut av dette flere uker i forveien.

– Jeg vil tro at skolen vil annullere med tanke på at det skal være likt for alle sammen. Det er veldig kjipt at man vet det før alle andre, sier Nordheim-Larsen.

Urettferdig

Maria Krane Storeide (18) går på samme skole som Norheim-Larsen, og har også fått vite hva hun skal opp i til eksamen.

Hun skal opp i fysikk 2 muntlig, og synes det er et helt greit fag å ha eksamen i.

Når NRK spør om hun tror det vil bli trukket nye fag, svarer hun nei.

– Det er veldig mange som syns det er urettferdig. De som veit det, har veldig stor fordel og kan begynne å forberede seg og utelukke de andre fagene, sier Storeide.

– Det er veldig mange som syns det er urettferdig, sier Maria Storeide. Foto: Privat

– Jeg tror at enten får alle vite det, for det kan ikke være sånn at det bare er noen som får vite det, men ikke alle. Eller så blir det avlyst. Men det skal vel kanskje mye til, når det bare er snakk om at 27 elever har fått vite det. Så det kan hende skolen tenker «ja ja, det får gå», sier Storeide.

Dobbelt krøll

Både Nordheim-Larsen og Storeide var blant elevene som opplevde krøll med eksamen 22. mai.

Den gangen var det nesten ingen som fikk tilgang til eksamensoppgaven.

– Det er uprofesjonelt. Når det ikke har vært eksamen på tre år, og når det først er det, så klarer de å gjøre så mye feil, sier Storeide.

Hun mener denne krøllen har gjort at de som elever blir mer stresset under eksamen, fordi slike tekniske feil har mye å si for hvordan man gjør det på eksamen.

Hva bør skje nå? De som har fått vite hvilken eksamen de skal ha bør trekkes opp på nytt De som ikke vet hvilken eksamen de skal ha bør få vite det La det være slik som det er nå Vet ikke Vis resultat

Visma: – Det er uheldig

Eksamenstrekket for elever blir publisert på skolenes nettsiden i systemet Visma InSchool (VIS). Dette systemet brukes av alle videregående skoler i landet.

– Det var en litt sporadisk sak som ikke gjaldt alle, sier Bård Kasin, programdirektør for Visma InSchool.

Visma ble kjent med feilen torsdag ettermiddag.

Kasin sier systemet ble tatt ned ganske raskt etter at de ble informert om feilen og at rundt systemet var tilbake i normal drift rundt klokken halv åtte samme kveld.

– Det er en feil som har oppstått i en spesiell hendelsesfrekvens. Den gjorde at enkeltelever har kunnet se hva de trolig vil komme opp i muntlig eksamen før det skulle, og som lå tilgjengelig en kort periode.

Ifølge Kasin var trekket synlig for noen enkelt elever i Rogaland, Innlandet, Nordland, Viken, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark samt Vestland.

– Dette er jo ikke første gang det er krøll med deres systemer under eksamen denne våren. Hva tenker du om det?

– De to hendelsene har ingen sammenheng. Det er to helt ulike problemstillinger vi har støtt på, sier Kasin.

Han utdyper at feilen torsdag var en liten bug som dukket opp, mens den forrige var knyttet til driftsproblematikk på grunn av den store mengden elever som skulle logge inn for å finne eksamenstrekket sitt.

– Det er klart det er uheldig at de to hendelsene har dukket opp.

Fryktet intern feil

Etter at en lærer ble informert om feilen torsdag, ble det tatt videre til rektor ved skolen, Linda Walle Madsen.

Hun fryktet først en intern feil.

– Vi ser bare vår skole, og visste ikke om det var andre skoler som hadde samme problem.

– Umiddelbart sjekket vi opp om vi kunne ha lagt inn feil publiseringsdato, men dette ble avkreftet.

Det er fremdeles mange elever som ikke har fått vite hvilket fag de skal opp i til eksamen, og Madsen synes det er urettferdig.

– Det er mange elever som ikke har sett dette, og de synes dette blir kjempeurettferdig. At noen får to uker til å forberede seg mens andre får to dager er en stor ulikhet.

Konstituert fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, Geir Hareide Hansen sier at dersom det er mange elever som er berørte, må de vurdere å ha et nytt trekk.

Men med tanke på at eksamen er rett rundt hjørnet, kan det bli vanskelig, samt gi mye ekstraarbeid.

– Vi håper at det ikke er et så stort omfang, slik at vi må trekke alt på nytt.

Ifølge Hansen skal de i fylkeskommunen ha et møte i løpet av pinsehelga for å finne ut av hva de skal gjøre med saken.

– Så får vi vurdere hvilke tiltak vi gjør. Vi er også i kontakt med nasjonale myndigheter, og vi skal prøve å gjøre det vi kan for å ta vare på elevene på en best mulig måte.