– På sommeren blir vi blir eksponert for de fine ferieturene som familien din kanskje ikke tar deg med på, eller har råd til. Kanskje har du ikke de kule vennene som tar deg med på fest, sier Sandra Lyng.

Det er noe av bakgrunnen for at hun har startet et femdagers gratiskurs. Her er fokuset på blant annet psykisk helse, positivt selv-snakk og tankebevissthet.

Sandra Lyng er kjent som artist, men har i tillegg drevet med indre styrketrening. Det hjalp henne ut av tider preget av depresjon og negativt selvsnakk.

Sandra Lyng med Monsen på villspor i 2022. Foto: NRK

– Jeg gikk i mange år og hadde det mye vondt. Jeg bar på ting jeg ikke klarte å gi slipp på, som gjorde meg psykisk og fysisk syk, sier Lyng.

– Å bruke mental trening som verktøy burde vært allmennkunnskap

Sandra Lyng forteller at hun fikk hjelp fra psykiatrien. Der lærte hun å bruke mental trening som et verktøy for å snu de dårlige dagene.

Hun har satt sammen et kurs basert på det hun selv har lært ved å være pasient og erfaringskonsulent i psykiatrien.

I tillegg bruker hun det hun har lært fra andre kurs og bøker.

– Men jeg omtaler aldri meg selv om psykolog eller terapeut.

Lyng forteller at gratiskurset setter lys på hvilke vaner man har, hvordan man snakker til seg selv, om man er for mye på telefonen og andre ting man gjør på autopilot.

Formålet hennes er å vise ved hjelp av indre styrketrening, så kan man få et bedre liv med bedre tanker, og at det blir mer gøy når man legger vekk presset om å prestere hele tiden.

– Man har kanskje alt til rette for å være lykkelig, men er likevel ikke glad og har mangel på energi. Med enkle steg vil jeg vise at det er mulig å bli lykkelig, avslutter hun.

15 prosent er mer ensomme i ferien enn ellers

Enhetsleder for Humanitære programmer i Røde Kors, Ingvill Alisøy-Gjerløw, forteller at de har mange fritidstilbud i ferien:

Ingvill Alisøy-Gjerløw er enhetsleder for Humanitære programmer i Røde Kors. Foto: Privat

– I år er det planlagt aktivitetstilbud for 20.000 barn og unge i hele landet, som inkluderer lokale ferieopphold og lokalforeninger som arrangerer dagsbesøk.

Hun legger til at Fellesverket, Røde Kors sitt gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år, er åpent hele sommeren.

– Ser dere et økt behov for deres tilstedeværelse i sommerferien?

– Vi har fått ferske tall som viser at generelt er en av seks nordmenn ensomme. 15 prosent oppgir at de er mer ensomme i ferietid enn til vanlig, forteller Alisøy-Gjerløw.

Tallene er fra en landsomfattende spørreundersøkelse som byrået Opinion har gjennomført på vegne av Røde Kors.

Ifølge Røde Kors er det flere yngre enn eldre som får økt ensomhet i ferien, og de som bor alene er mer ensomme enn de som bor med andre.

– Sosiale medier kan nok spesielt bidra til ensomhet for den yngre generasjonen, for man blir jo påvirket av det man ser, sier hun.

– Derfor er det viktig å delta på noe selv. En opplevelse, om det så er en dagsaktivitet man får oppleve sammen med andre, tror jeg er viktig, avslutter hun.

– Trenger ingen spesiell kompetanse for å være venn

Psykolog og forfatter, Peder Kjøs, tror mange sliter med negativ selvsnakk, dårlig døgnrytme og dårlig tankekontroll.

– Hvordan kan man øve på disse tingene, og kan øving bidra til økt livskvalitet?

– Jeg tror helt sikkert at det kan bidra til økt livskvalitet. Det handler jo om å observere seg selv og være bevisst på hvordan man tenker, og det er generelt veldig viktig, sier Kjøs.

Psykolog Peder Kjos. Foto: Kristoffer Myhre

I tillegg mener han døgnrytme er et bra sted å starte:

– Det er jo så banalt, og en dårlig døgnrytme er jo ofte et symptom på at man ikke har så god kontroll generelt. Et lett sted å ta tak da, er å stå opp til et fast tidspunkt hver dag, uansett hvor lenge man har sovet, sier Kjøs.

I tillegg tror han det kan gjøre det enklere å få bukt med negative tankespiraler og underliggende problemer.

– De tingene henger jo sammen, og det blir lettere å ta tak i noe hvis du har sovet godt og spist fornuftig, enn om alt står på hodet.

– Tenker du at det er utelukkende positivt at offentlige personer tar tak i problemstillinger rundt psykisk helse, eller bør man være varsom med det?

– Man trenger ingen spesiell kompetanse for å være venn eller støtteperson, for den kompetansen kommer mer inn når de vanlige tingene ikke funker.

– Holder man seg til det man kan så er det fint, men man bør anbefale å ta kontakt med noen som har spesiell kompetanse om det trengs, avslutter Kjøs.