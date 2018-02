Det er derfor ikke tilfeldig at de to tok kampen for fiskemåltidet i Øksnes i Vesterålen, blant mange regnet som Norges skreifiskekommune nummer én.

Tall fra Norsk Sjømatråd (ekstern lenke) viser at vi spiste 15 prosent mindre fisk i 2017 enn året før. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tror det har med fiskens rykte å gjøre.

– Det verserer myter om at sjømat ikke er godt og at det er vanskelig å tilberede. Det må vi få en slutt på, for det er tull og tøys, sier ministeren.

Statsråden er ikke skremt over tallene, men synes det godt kunne vært høyere inntak av råvarene fra havet.

– Vi er flinke til å spise sjømat altså – det er ikke dèt det handler om. Men som fiskeriminister er det klart at jeg ønsker at vi skulle ha spist enda mer.

– Ungdommen spiser bare burgere og pizza

Også kjendiskokk Eyvind Hellstrøm har registrert at det blir mindre fisk på norske matbord. Han påpeker at ungdommen kommer dårligst ut ifølge tallene.

– De spiser nesten bare burgere, pølser og pizza – ikke noe fisk. Det er en kjedelig utvikling, mener han.

Eyvind Hellstrøm deltok også på årets Skreifestival på Myre. Han tror frykten for sjømat kommer av dårlige erfaringer med råvarene. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Hellstrøm forteller at det er mange grunner til at folk spiser mindre av havets råvarer. Ifølge ham er det på grunn av dårlige erfaringer med tørr og kjedelig fisk.

– En ting er å få fisken opp fra havet, men den store utfordringen ligger i å få den opp på tallerkenen. Det er ikke så vanskelig som de fleste tror – det handler i hovedsak om å behandle den lite, avslutter kjendiskokken.

Hellstrøms fisketips Ekspandér faktaboks Dette er Eyvind Hellstrøms tips for å tilberede perfekt fisk: La fisken salte i 15 minutter

Skyll av saltet

Stek den i en panne

Ikke bland for mye forskjellig sammen

Gjør det enkelt: server med grønnsaker og en god saus ved siden av

Ikke overkok og overstek – da blir det tørt og kjedelig

Fokuser på det som skjer i panna – ikke mobiltelefonen

Spiser fisk 5-6 ganger i uka

Kokkeelev Terje Vornes Sørensen Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

På festivalkjøkkenet står kokkeeleven Terje Vornes Sørensen som lager mat sammen med Hellstrøm.

– Her har vi laget en rett med multer, sier Vornes Sørensen og viser fram en tallerken med en lekker dessert.

Sørensen er førsteårselev ved Myre videregående skole, men føler seg ikke truffet av Hellstrøms uttalelser om ungdommens vaner.

– På Myre spiser vi fisk fem til seks ganger i uka, forteller han.

Spår en lysende fremtid for næringa

Da Sandberg snakket om fremtidens fiskeri under festivalen i Vesterålen, torsdag, var han ikke forsiktig i å spå hvordan han tror fremtiden vil bli. Ministeren tror på eksportrekord også i 2018.

– Jeg tror alle som er involvert i sjømatindustrien er positive. Det kommer opp nye muligheter hver dag, og potensialet er enormt. Hvis vi gjør dette rett, vil vi se en lys fremtid og en vekst som vi kanskje ikke har sett før i forbindelse med norsk sjømat.