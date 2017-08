Sandberg vil samarbeide med Ap

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener Frp og Høyre må samarbeide med Ap om det skal lykkes å få en forutsigbar fiskeripolitikk. I et intervju med Fiskeribladet sier Sandberg at han mener et slikt samarbeid først kan bli aktuelt før neste valg.