Sandberg på Nord-Norge-tur for å overbevise om fiskeriforslag

Sandberg mener Arbeiderpartiet og SV pisker opp unødvendig bekymring i befolkningen. Det har reist seg en betydelig motstand i nord mot forslaget fra fiskeriministeren om å avvikle pliktsystemet.

– Jeg skjønner harmen når det fremlegges som om kvotebaroner har ranet kysten. Men det er ikke det som er forslaget, sier Sandberg.

Neste torsdag setter han seg på flyet til Tromsø for å delta på folkemøte om saken. Deretter følger turer til Melbu, Hammerfest og Vardø.

– Jeg har en liste med 15–20 påstander fra Arbeiderpartiet som jeg skal tilbakevise. Jeg tror vi får en helt annen debatt i nord, sier Sandberg.

I Stortingets spørretime ble han onsdag utfordret på forslaget og hvordan han skal sørge for å opprettholde arbeidsplasser langs kysten.

1,7 prosent av fisk leveres

Sandberg argumenterer for at pliktsystemet i dag har brutt helt sammen. Bare 1,7 prosent av fisken som er underlagt systemet, blir levert til anlegg. Det er avgjørende å få en ny og moderne ordning på plass, sier han til NTB.

– Industrien har ikke behov for den fisken som tilbys. Man greier ikke skape nye arbeidsplasser i dag gjennom gamle metoder og et utdatert pliktsystem, sier han.

Sandberg har foreslått at trålerne ikke lenger skal ha plikt til å tilby fisk til landanlegg – mot en avkorting på 20 prosent. Forslaget er møtt med raseri og påstander om at kystsamfunn blir avspist med småpenger hos motstanderne.

– Må sikre helårs arbeidsplasser

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø understreket i spørretimen at fisken tilhører fellesskapet og også i fremtiden skal være en bærebjelke for verdiskapning og arbeidsplasser i de berørte lokalsamfunnene.

– Hvor i Høyre og Fremskrittspartiets framlegg finner vi virkemiddel som sikrer industrien fisk og helårsarbeidsplasser, spurte hun.

Sandberg svarte at Arbeiderpartiet forsøker å sette grupper opp mot hverandre. Fra 1970 til 2010 gikk man fra hundre industrianlegg til ti, hvorav kun halvparten har helårsproduksjon.

– I min tid som fiskeriminister har jeg hatt tre-fire kystopprør. Jeg blir beskyldt for å rasere Nord-Norge. Men aldri har Nord-Norge gått så bra som nå, sa han.

-Ordningen ødelagt

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er enig i at pliktystemet må skrotes. Systemet er ødelagt over tid, og framstår i dag fullstendig uthulet, mener han. Problemet er at Sandberg foreslår å gi 80 prosent til trålerne og eierselskapene.

– Det vi er dypt uenig i, er hvordan boet nå skal gjøres opp. Fisken ble fratatt kystbefolkningen, og nå sitter tre store selskaper igjen med mer eller mindre alt. Det er det ingen grunn til, sier han.

– Vi mener man må fase ut torsketrålerne og at fisken skal gå tilbake til det opprinnelige formålet slik at fiskerettigheter igjen kan komme tilbake til Nord-Norge, sier han, og tilføyer at noen kvoter kan avvikles over tid slik at overgangen ikke blir for brå.