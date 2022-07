700 kjempet om 10 studieplasser: Ken-Philippe (19) kom inn på første forsøk

Lærer, lege, ingeniør eller skuespiller?

I sommer har flere tusen nordmenn fått vite om de kom inn på sine drømmestudier.

Mandag ble alle de nasjonale opptakstallene offentliggjort av Samordna opptak.

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo er igjen studiet i Norge med høyest opptakskrav.

I oversikten kan vi lese at det var 20 søkere per studieplass.

Men på Teaterhøgskolen på KHiO er det enda vanskeligere å komme inn.

Det var 2697 søkere til medisin ved UiO. 135 fikk tilbud om plass, ifølge de ferske tallene. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

I år kjempet over 700 personer om 10 studieplasser. Det betyr over 70 søkere per studieplass. 540 av søkerne var kvalifiserte.

Opptaksprøvene foregår over flere uker.

Nåløyet er så trangt at de fleste må forsøke flere ganger før de kommer inn.

Aksel Hennie kom for eksempel inn først på fjerde forsøk. Linn Skåber trengte fem forsøk.

– Det er et supert ungdomstilbud som gav meg en skikkelig kickstart, sier Tete om sceneverkstedene i Svolvær. Foto: Espen Mortensen

Ken-Philippe Tete fra Leknes i Lofoten trengte bare å søke én gang.

– At jeg skulle komme inn på første forsøk? Jeg satt på rommet mitt en halvtime og bare gapte, sier han til NRK.

Tete håpte på det beste og var forberedt på det verste. Men gladmeldingen kom. Foto: Skjermdump

Også Lofot-Tidende har snakket med Tete tidligere.

Suksess på første forsøk

Tete var en av 30 søkere som fikk vise seg fram for juryen ved Teaterhøgskolen.

19-åringen var likevel helt sikker på at han ikke ville komme inn.

– Jeg skjønner ikke hvordan dette skjedde. Jeg ble kjempeglad, selvsagt.

Tete har erfaring med teater og musikaler i Svolvær Sceneverksted, og har gått ett år på musikkteaterlinja på Romerike Folkehøgskole.

Utover det er lofotværingen et helt ubeskrevet blad.

Sammenlignbart?

Hvordan skolen måler kompetansen til søkere er forskjellig.

Markus Degerman er rektor på KHiO. Han har bakgrunn fra visuell kunst og arkitektur. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

UiO ser på vitnemålet ditt når du søker på Samordna Opptak, men på KHiO ser de på hvordan du presterer under tre runder med opptaksprøver.

Er det vanskeligere å komme inn på Teaterhøgskolen enn medisinstudiet ved UiO?

– Ja absolutt. Uten tvil, forteller Markus Degerman, rektor ved KHiO.

– Ja det er absolutt sammenlignbart. Begge to handler om kunnskapen, forskjellen er hvordan vi gjør rede for kunnskapen. Når det gjelder karakterer har du gjort fag tidligere, men med utøvende kompetanse må man vurdere det på en annen måte, forteller han.

Brukte 10 forsøk

– Det var noen i juryen som fortalte meg at de søkte i 10 år før de selv kom inn. Og det er ikke så lett å komme inn helt ukjent fra utsiden slik som jeg.

Tete tror hans musikalbakgrunn hjalp han til å komme inn på første forsøk. Deler av opptaksprøver består nemlig av å synge og fremføre dikt.

Han er også tilfreds med at han nå kan bidra til mer mangfold i norsk skuespillerbransje.

– Teater i Norge trenger flere som representerer ulike etnisiteter. Jeg er glad for at jeg kan være med å jevne det ut det forholdet.