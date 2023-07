Sametinget er kritisk til Vestvågøy kommune sin kommuneplan

Sametinget er kritisk til samfunnsdelen i Vestvågøy kommune sin kommuneplan for 2023-2033.

De er kritisk til dens manglende samisk involvering. Det skriver Lofotposten.

De sier til avisen at de savner en plan for hvordan kommunen skal sikre en aktiv medvirkning av den samiske befolkningen, og at samiske interesser i planarbeidet er viktig og verdifullt.

Vestvågøy sier de vil vurdere omfanget av samisk kultur i kommunen.

–Vi vil i samfunnsdelen, vurdere omfanget av kartlegging og utredning av samisk kultur og samfunnsliv i Vestvågøy kommune. Kommunen har register på samiske kulturminner, som vil omtales i planen, og i tilhørende arealstrategi- og sikres i kommende kulturminneplan, sier Vestvågøy kommune til Lofotposten.