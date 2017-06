Saltnes ble matchvinner for Bodø/Glimt på overtid

Hjemmelaget sto for en vanvittig snuoperasjon søndag. Olav Øby og Ulrich Ness sørget for at det sto 2-0 til gjestene etter 27 minutter. Mellom de to scoringene hadde Ulrik Saltnes bommet på et straffespark for Bodø/Glimt.

Etter 60 minutter reduserte Kristian Fardal Opset til 1-2, men da Mathias Blårud satte inn 3-1 etter 68 minutter og klokka nærmet seg 80 minutter, sluknet så å si håpet om tre poeng for hjemmefansen.

Vertene ga seg imidlertid ikke, og etter 81 minutter satte Saltnes inn 2-3. Ett minutt ut i de fem tillagte minuttene dukket Joachim Osvold opp og banket inn 3-3, og som ikke det var nok fikk Glimt tildelt et straffespark to minutter senere da Opseth ble revet ned inne i feltet.

Topper 1.divisjon

Ulrik Saltnes fikk muligheten til revansj etter straffemissen i første omgang. Han var iskald da han satte inn 4-3 og seiersmålet til Glimt.

Seieren gjør at bodøværingene topper 1. divisjon med 34 poeng, mens Strømmen ligger på åttendeplass med 18 poeng.

Bodø/Glimt maktet imidlertid ikke å øke forspranget til serietoer Ranheim, som vant 1-0 borte mot Ull/Kisa.

Bodø/Glimts José Ángel fikk gult kort. For Strømmen fikk Ulrich Ness og Thor Lange gult kort.

Sivert Amland dømte kampen på Aspmyra stadion. 2670 tilskuere fikk med seg oppgjøret.

2. juli skal Bodø/Glimt møte Levanger, og Strømmen møter Mjøndalen.

Øvrige resultater i 1. divisjon søndag: Mjøndalen – Florø 2-4, Kongsvinger – Elverum 1-1, Sandnes Ulf – Jerv 0-3, Tromsdalen – Levanger 2-1 og Åsane – Fredrikstad 1-1.

