Kritiserer uteområdet i skolen: – Barna har for liten plass og for dårlig tilbud

Om ditt barn går på en skole med et godt uteområde, avhenger av kommunen, skolen og foreldrene.

I dag finnes det ingen nasjonale krav for hvor mange kvadratmeter det skal være per elev. Heller ikke hva som skal være på skolens uteområde.

– Uteområdene har over flere tiår vært neglisjert av mange skoleeiere. Statlige myndigheter har vegret seg for å legge føringer, sier Anette Digermul Hals.

Hun er prosjektleder i Salten Friluftsråd, der de mener det fortsatt er en lang vei å gå for at uteområdene på norske skoler blir gode nok.

Mer av dette: trær og flere lekemuligheter, slik på baksiden av Grønnåsen skole i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Koronakrisen har vist oss nok en gang hvor viktig uteområdene er for barnas læring og trivsel. Det er avgjørende at uteområdene er store og varierte nok.

Det er de ikke nå, mener Friluftsrådet.

– Tiden er overmoden for nasjonale regler. Slik det finnes i barnehagene. Det trengs også statlige tilskuddsordninger slik at skolene kan ruste opp sine uteområder, sier Hals.

De vil også ha nasjonale bestemmelser for hva dette uteområdet skal inneholde.

Anette Digermul Hals er prosjektleder for helsefremmende barnehager i Salten Friluftsråd. Prosjektleder for skolene, Knut Berntsen, hadde ikke mulighet til å møte NRK, men bekrefter det Hals sier. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Den nye inneklimadebatten

I fjor kom en rapport fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Den konkluderer med at barna må få større plass og mer natur. Skolene må få mer veiledning, og det trengs mer forskning og statistikk.

Professor Kine Halvorsen Thorén har hatt hovedansvaret for rapporten.

– Jeg mener at dårlig utemiljø er like alvorlig som dårlig inneklima, sier Thorén og sammenligner det med inneklimadebatten.

I loven om det fysiske skolemiljøet, står det at de skal være tilpasset elevens behov og bygges slik at trygghet, helse, trivsel og læring ivaretas.

Det står ingenting om størrelse eller innhold.

Valnesfjord skole i Fauske kommune trekkes frem av Friluftsrådet som en skole til etterfølgelse. Der har de et stort uteområde med forskjellige apparater og skog. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I Fauske, utenfor Bodø, åpnet Nye Valnesfjord skole tidligere i år. Her har de hatt vekt på gode utearealer:

– Det som er bra hos oss er at vi har masse muligheter for aktivitet som treffer flere unger enn bare de som liker å spille fotball, sier rektor Irene Hansen.

Oslo-skole: – Påkrevd å ha to forskjellige friminutter

Slik ser det ut ved Møllergata skole i Oslo. Det er begrenset med plass for en av de eldste grunnskolene i hovedstaden.

Rektor Alf Thomas Ringdal sier at han tror det er byens minste skole.

– Det som kanskje er spesielt med Møllergata skole er at den er nok byens minste. Den er også fredet av Riksantikvaren. Den er fredet slik som den er, og skal ha et preg av asfaltering. Sånn sett er det lite natur involvert i vår skolegård.

Samtidig har bydelsoverlegen satt krav om hvor mange elever som kan være ute samtidig.

– Vi er dermed påkrevd å ha to friminutter slik at alle elevene ikke er ute samtidig, sier han.

Møllergata skole i Oslo. Foto: Anders Amlo / Riksantikvaren

I skolegården er det to lekeapparater: et stort og et lite. I tillegg til huskeanlegg og en liten ballbinge.

– Det å ha en attraktiv skolegård hindrer uønsket adferd hos elever som kjeder livet av seg i en liten skolegård. Å ha noe som kan aktivere elevene er kjempeviktig. Det hindrer støy og uro og gir bedre læring etter et aktivt friminutt.

Han er enig i at en ny arealnorm bør på plass.

– Akkurat med vår skolegård er det lite å gjøre, men for fremtidens skolebygg må det legges til rette for aktive skolegårder.

Forskerne anbefaler større arealer

Kunnskapsdepartementet har en veiledende arealnorm på fire kvadratmeter per barn over tre år.

Det er over tjue kvadratmeter mindre enn forskerne anbefaler.

– Nå krymper utearealene. Da får man ikke plass til det som er viktigst for barna, nemlig vegetasjonen. Den slites ned.

Hun forteller at barn har mer friminutt enn en voksen person er på jobb i løpet av et år. Da er det klart at hva barna gjør i friminuttet har en stor betydning.

Professor Kine Halvorsen Thorén ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). – Et godt uteområde er viktig for trivsel, læring og konsentrasjon, helse, motorikk, utvikling, og det sosiale, sier hun. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Hun sier det finnes skrekkeksempler på skoler i Oslo med syv-åtte kvadratmeter per elev.

Derfor tok hun initiativ i januar og samlet flere aktører i en arbeidsgruppe. Målet er å sammen legge press på myndigheter og samle informasjon om uteområdene i skoler og barnehager.

Foretrekker baksiden – hvor skogen og gresset er

I Bodø har kommunen har gått i gang med å forbedre alle skoler. Grønnåsen venter nå på sin oppgradering.

Hvor mange kvadratmeter de har per elev, vites ikke, men hele forsiden av skolen er asfaltert. Baksiden trenger også sårt litt omsorg. Der er en stor bane, en sandkasse, og et nedtråkket skogsområde.

Rektor Sølvi Kristiansen sier elevene utvilsomt foretrekker baksiden av skolen.

– Å ha et område med naturlig og kupert terreng er kjempeviktig for barns utvikling.

Sølvi Kristiansen, rektor på Grønnåsen skole ser frem til at skolen får nytt uteområde. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kaja Markusen Johansen (9) er elev på Grønnåsen skole. Det er utvilsomt baksiden som er best.

– Det er greit å hoppe paradis, men vi bruker det som regel ikke. På baksiden er det grus, jord og gress. Her er det bare asfalt. Hadde jeg måtte velge, hadde jeg valgt å leke på baksiden.