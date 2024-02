Kondom-boom før valentinsdagen: – Man koser seg vel litt ekstra

14. februar er dagen hvor kjærligheten feires.

Det gjør også student Silje Østby (22) på Nord universitet i Bodø.

– Jeg syns dagen er veldig koselig hvis man har kjæreste og feirer det.

– Hva er dine planer for dagen?

– Jeg blir vel å kjøpe blomster til meg selv. Og kanskje litt sjokolade, sier hun.

Dagen før valentinsdagen, 13. februar, er det kondomprodusentene som har grunn til å feire.

I alle fall om vi skal tro på tallene fra Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Valentinsdagen legger ofte opp til litt ekstra kos med den man er glad i. Det synes også i salget av kondomer, som øker betydelig dagen før kjærlighetsdagen. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Vi har fått en rapport fra Bunnpris som viser at salget av kondomer økte med 60 prosent dagen før Valentines i fjor, sammenlignet med resten av året, sier kommunikasjonssjef i Virke, Scott Engebrigtsen.

Dagen etter den store kjærlighetsdagen er det en annen vare som opplever vekst:

– I tillegg meldte Bunnpris om en dobling av antall graviditetstester i dagene etter valentinsdagen.

– Koser seg litt ekstra

Økningen i kondomsalget overrasker Østby litt.

– Man koser seg vel litt ekstra og feirer kjærligheten. Det er også bra at folk bruker prevensjon, sier hun.

Når det gjelder mer tradisjonelle valentinsdag-varer som blomster, sier den samme rapporten at økningen er på hele 235 prosent.

– Jeg har selv jobbet i klesbutikk og vet at butikkene tjener ekstra på slike dager. Da var det mange som kom innom for å kjøpe gaver, fortsetter Østby.

Scott Engebrigtsen, kommunikasjonssjef i Virke. Foto: Virke

Engebregtsen i Virke tror trykket både før under og etter valentinsdagen vil merkes hos butikkene.

– Vi ser at merkedager som valentinsdagen er spesielt for folk. Selv om det er tøffere tider for mange, så så vi også i julehandelen at det folk fortsatt prioriterer å gjøre stas på sine nærmeste under høytider eller merkedager.

Slik skal studentene feire valentinsdagen onsdag:

Vetle Mathiesen Knutsen Edward Glorud Sveen (25) – Valentinsdagen er jo en feiring av kjærlighet. Man kan sammenligne med morsdag og farsdag, der man har en «unnskyldning» for å feire sine nærmeste. – Hvordan skal du feire? – Det blir å feire med gode venner. Gutta i kollektivet har tenkt å lage noen flotte valentinskort til jentene i kollektivet. – Hva tenker du om at salget av kondomer øker dagen før valentinesdagen? – Det gir mening all den tid man feirer kjærligheten på sin måte. Vetle Mathiesen Knutsen Stanislava Wolfova (26) – Jeg syns det er en fin feiring. Jeg kommer fra Tsjekkia, og vi feirer ikke valentinsdagen i tradisjonell forstand. Vi har en egen kjærlighetsdag 1. mai og egne tradisjoner. – Hvordan skal du feire? – Det blir en tur ut for å spise middag med min forlovede. – Hva tenker du om at salget av kondomer øker dagen før valentinsdagen, og salget av graviditetstester dagen etter? – Det overrasker meg at salget stiger såpass. Men de to henger vel kanskje litt sammen. Vetle Mathiesen Knutsen Sebastian Berg (23) – Jeg bruker å feire dagen sammen med kjæresten min, men nå er hun i Oslo, så det blir litt ensomt her. Hvis man har en partner er det en koselig dag, men er man singel kan det sikkert være litt tøft. – Hva tenker du om at salget av kondomer øker dagen før valentinsdagen? – Det gir mening. Folk vil jo feire og liker å elske hverandre.

BankAxept: Forventer nedgang

At nordmenn bruker mye penger på slike merkedager, er det ingen tvil om.

– Vi bruker mer penger på slike kampanjedager enn ellers, og vi antar at det vil skje i år også.

Det sier Anita Frantzen, som er leder i BankAxept for fysiske kort.

Det er særlig noen bransjer som merker kjærlighetsdagen mer enn andre på omsetningen.

Anita Frantzen i BankAxept sier at dyrtiden gjør at man forventer noe lavere forbruk på valentinsdagen i år, sammenlignet med i fjor. Foto: SCJ

– Vi tror det blir en god dag for handelen. Før morsdagen tredoblet salget seg i blomsterbutikkene og gartnerier. Også urmarker og gullsmeder har økning.

Likevel har dyrtiden, med økte priser og økte renter, gjort noe med folks kjøpevilje.

– Vi ser en nedgang i handelen generelt for alle bransjer de siste månedene. I forbindelse med morsdagen så vi at blomsterbutikker og gartneriet hadde en nedgang på 10 prosent sammenlignet med i fjor. Derfor tror vi også at forbruket vil bli noe lavere i år, sier hun.

Kjærlighetsterapeuten: Avklar forventningene

Men før du iler til butikken for å kjøpe en gave til din utkårede, kan det være lurt å ta en prat om forventningene først.

Det sier i hvert fall kjærlighetsterapeut Nina Henriksen Five.

– Hva slags forhold har vi til disse dagene? Er vi et par som skal markere dette og gjøre noe for hverandre? Og hvilke forventninger har vi til dagen?

Det er kanskje ikke så romantisk, men det kan berge husfreden sier kjærlighetsterapeut Nina Henriksen Five om å avklare hvilke forventninger par har til valentinsdagen. Foto: Privat

Hun fortsetter:

– Det er ikke kjemperomantisk å skulle være det paret som avtaler sånn, men jeg tror det kan være lurt for husfreden og forholdet.

Hun syns valentinsdagen er et flott konsept, der man setter av en dag til kjærligheten i den travle hverdagen.

Men ikke la dagen bli overskygget av pengebruk og gaver, råder hun.

– Bruk heller dagen på å ligge litt nærmere hverandre, kose litt – og så håper jeg at det ikke bare gjelder på valentinsdagen.