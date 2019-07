Saktegående bobiler fører til økt trafikkfare: – Det er en utfordring

Du kjenner kanskje følelsen av å kjøre forbi en bobil, bare for å oppdage at tre til dukker opp foran deg?

Sommeren er høysesong for bobilturisme, og det har aldri vært flere bobiler på norske veier.

Geir Marthinsen er regionsjef for UP i Nord-Norge, og har merket bobiløkningen på kroppen. Av alle fylkene, er det de nordligste som har flest bobiler per innbygger.

– Om sommeren må vi være forberedt på at vi bruker mer tid på kjøreturen enn vi ellers gjør. Det er mange bobiler og mange kjører sakte. Det er en utfordring.

Bobilene står i kø for å slippe om bord i MF «Tranøy» i Bodø. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Farlige forbikjøringer

Bobilene trenger ikke nødvendigvis kjøre så veldig sakte for å provosere andre sjåfører.

Marthinsen forklarer at sjåfører har det travelt om sommeren, og at menn i 30-45-årsalderen er de som trøkker bånn gass, altfor ofte.

– Når noen ligger bak og blir utålmodig av bobiler som kjører under fartsgrensen, så trøkker de forbi. Her skjer det farlige forbikjøringer, som i noen tilfeller kan være den siste de gjør.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i Nord-Norge. Foto: TOR FARSTAD

Salgstallet for bobiler over 3,5 tonn økte med hele 30 prosent i Norge i 2018. Totalt ble det kjøpt 4166 nye bobiler, ifølge Norges Caravanbransjeforbund.

I år har UP et ekstra fokus på europaveiene når de skal fange fartssyndere.

– Vi har jo samme fokus på rus, atferd og fart som vi har hatt tidligere. Men der de fleste ulykkene skjer er europaveiene. Derfor har vi tre uker i sommer ekstra mange kontroller her, for å vise folk at vi er ute og kontrollerer, sier Marthinsen.

– Kjører etter fartsgrensen

På fergekaia i Bodø står det flere titalls bobiler som venter på å dra til Lofoten.

Karl Inge Johansen fra Tromsø skaffet seg bobil for seks år siden, og har sin første tur langs kystriksveien ned til Brønnøysund.

Steffi og Roland Groß var også i Bodø etter å ha kjørt gjennom Danmark og Sverige for å komme til Norge. De merker ikke noe til aggressive sjåfører, men sier de naturlig nok er vant til høy fart fra autobahn i Tyskland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Man merker jo at det er flere biler langs veien enn tidligere, ja. Det er en stor økning, og det er bra at politiet hanker inn de som kjører for sakte.

I løpet av sine år som bobilsjåfør har Johansen opplevd flere farlige forbikjøringer.

– Det er jo de som kjører sakte som lager situasjoner som ikke burde skjedd. Jeg har faktisk som regel opplevd farlige situasjoner i Sverige. Men du har også trailere som presser seg opp i ræva på deg fra Troms til Nordland. De skal til enhver pris forbi.

Nordlandskommune i toppen

Norges største bobilkommune er Tjeldsund i Nordland, hvor tallet på bobiler per innbygger er 62 per 1000 innbyggere.

«Bobil-guruen» i Tjeldsund, Magne Fjelldahl, sier at han er enig i uttalelsene fra UP, men at det like mye gjelder folk i vanlige biler.

– Jeg kan jo være delvis enig. Men det er vel mest utlendinger som er opptatt av utsikten som kjører mest sakte. Med de nye bobilene, er det ingen problem å følge fartsgrensen.