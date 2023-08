I 2019 ble en 146 dekar stor øy solgt på Helgelandskysten.

Sakrisøya med et hus på 90 kvadratmeter ble solgt til belgieren Danny Dhoogde.

Pris: 2,5 millioner kroner.

4 år senere er øya igjen til salgs.

Pris: 5,5 millioner.

Og det i et hyttemarked som har bremset kraftig.

Drømte om stillehavsparadis – endte opp på Helgeland

Den forrige eierens familie eide øya med bolig fra 1901. Vel hundre år senere ble den solgt.

Nåværende eier Danny Dhoogde forteller at han har brukt store deler av livet på å seile jorda rundt.

Men det største paradiset mener han ligger i havgapet utenfor Sandnessjøen.

– På 20 år har jeg sett alle de vakreste stedene på jorden. Salomonøyene, Fiji, New Zealand, Cookøyene, Mikronesia. Alle fantastiske steder.

Øya ligger 18 nautiske mil fra Sandnessjøen båthavn. Det tar rundt en time å komme seg dit med båt.

Men å kjøpe seg et øyparadis i Stillehavet var ikke aktuelt.

– Mange av disse øyparadisene er preget av politisk ustabilitet og korrupsjon.

I tillegg er det alle problemene som skyldes klimaendringene, som sykloner og stigende havnivå, ifølge Dhoogde.

– Da jeg så Sakrisøya til salgs og besøkte øya, kunne jeg rett og slett ikke si «nei». Jeg hadde aldri sett noe så vakkert. Det jordiske paradiset er tydeligvis i Norge.

At Norge regnes som et av verdens mest stabile land, bidro også positivt.

Da Dhoogde gjennom media fikk med seg at en øde øy i Nord-Norge var til salgs for 2,5 millioner kroner, bestilte han en flybillett til Sandnessjøen for å ta øya nærmere i øyesyn. Foto: Rede Eiendom

– Stor interesse for øya

Planen med Sakrisøy var å ha et sted å trekke seg tilbake. Når han nå likevel selger øya si, hevder han det er av helsemessige årsaker.

Han har stor tro på at det er mulig å få til turisme på Sakrisøy, for den som ønsker det.

– Mange turister reiser nordover med Kystruten eller bobil. Helgeland er en drøm for seilere. For meg er Helgeland Nordens Polynesia.

– For meg er Helgeland Nordens Polynesia, sier Dhoogde. Foto: Rede Eiendom

Mange er nok enig med Dhoogde i at Helgeland er vakkert.

Men hvordan kan man forsvare at prisen er doblet, og vel så det?

Det er advokatfirmaet Baadstø AS i Sandnessjøen som har tatt på seg oppdraget med å selge Sakrisøya.

– Eieren har foretatt en teknisk oppgradering av eiendommen. Det er strøm, vann i springen og samme standard som man ville hatt på fastlandet, sier advokat Kristine Baadstø og presiserer at det er vanskelig å prissette slike eiendommer.

Hun har tro på selgeren oppnår prisantydning, og forteller om god trafikk på Finn-annonsen og flere interesserte.

Ei øy kan brukes til mye forskjellig

Eiendomsmegler Kristine Langfjell i Rede Eiendom har solgt flere øyer på Helgelandskysten.

Hun forteller at de som blar opp for å få seg en øde øy ikke er entydig kjøpergruppe.

– Mange ønsker seg en slik eiendom til fritidsformål. Flere vil satse på turisme. Noen få ønsker å bosette seg «der ingen skulle tru at noen kunne bu».

Langfjell legger til:

– Det har også vært interessenter som ønsker å sikre at eiendommen ikke blir utviklet og lokale bønder som trenger beitesteder for sine dyr.

Eiendomsmegler Kristine Langfjell har selv to store eiendommer med tilhørende øyer for salg. – Hva som blir endelig salgssum på Sakrisøy ønsker jeg ikke å spekulere i. Foto: Rune Nilsen / Rune Nilsen

Langfjell har i dag flere øyer til salgs. Men hun ser en helt klar endring i etterspørsel etter øyer i dag, sammenlignet med 2021 og 2022.

– Disse objektene har færre interessenter og tar lengre tid å selge. Likevel er det jo slik at enkeltobjekter kan bli svært populære, sier hun.

Tregt hyttemarked

Tone Cecilie Krange er hyttesjef i DNB Eiendom.

Hun tviler på at selgeren får 5,5 millioner kroner for øya.

– Jeg kjenner ikke historien til prisingen fra det ble solgt sist, men det er tydeligvis gjort noen oppgraderinger. Om det er verdt en dobling av prisen siden 2019 tviler jeg på.

Tone Cecilie Krange er segmentsjef Hytte i DNB Eiendom. Foto: Stig Fiksdal / DNB

Hun forteller at øyer som ikke ligger på attraktive steder i Sør-Norge, er krevende å selge.

Ikke mist på grunn av adkomst og værforhold.

– Jeg t​​​ror ikke det er kø for å kjøpe slike objekter, men at det finnes noen der ute som drømmer om slike steder er det nok. Det vil markedet og tiden vise, sier hun.

I 2022 ble det solgt 5989 hytter i Norge, noe som er 30 prosent færre enn året før. I første kvartal falt omsetningen av fritidseiendommer 24,5 prosent. Man må tilbake til første kvartal 2003 for å finne færre omsetninger. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hvorfor går hyttesalget tregere?

– Det generelle svaret her er renteøkninger, generelle prisøkninger og strømpriser, svarer Kranger.

Hun legger til at de ser at flere revurderer hyttekjøpet de kanskje gjorde litt impulsivt under pandemien.

Men noen hytter selges fortsatt som varmt hvetebrød.

– Alpinhyttene er fremdeles attraktive fordi det er lagt opp til helårsaktiviteter og svært god infrastruktur.

Totalt sett gjør dette hyttene enklere og mer effektive å bruke.

– Samt at det er stor etterspørsel i leiemarkedet her med stor økning av turister på de store helårsdestinasjonene. Her har den svake kronekursen gjort sitt til at det er lukrativt å feriere i Norge. Også oppleves Norge av mange som snøsikkert.