Lofoten er et av landets mest populære turistmål i sommer.

Men i år har de som driver med turisme og overnatting i øyriket sett seg nødt til å gjøre drastiske tiltak for å overleve sesongen:

Flere har kontaktet sine utenlandske gjester og oppfordret dem til å avbestille eller flytte bookingen til en senere anledning.

En av dem av Mina Dyrkorn Færden. Hun er driftsleder for Sakrisøy rorbuer på Reine i Lofoten.

Mina Færden ved Sakrisøy rorbuer er den eneste ansatte som ikke er permittert. Foto: Privat

– Jeg har sendt individuelle e-poster til 922 gjester og oppfordret til å avbestille eller utsette oppholdet hos oss. Det var veldig spesielt, men noe måtte gjøres, sier Færden til NRK.

På grunn av koronapandemien kan alle som har bestilt før 6. april sitte på bestillingen så lenge de ønsker uten å måtte betale. Vanligvis har man to uker på seg på Sakrisøy.

De har 24 rorbuer. Med ringerunden sørger de for ledig kapasitet og inntekter gjennom sommeren.

– Det har vært en stor jobb. Men det er dét som har gjort at vi har klart å frigjøre rom til norske turister, sier Færden.

Sakrisøy rorbuer i Lofoten. Øya ble kjent etter at Kristoffer Hivjus NRK-serie «Twin» ble laget her. Foto: Thomas Fure

Tror tallene vil matche fjoråret

– Vi skulle jo hatt rekordår. Men slik blir det ikke. Likevel tror jeg juli kommer til å ligne på fjoråret, sier hun.

Nå har 845 gjester utsatt eller avbestilt oppholdet. Sakrisøy rorbuer sitter igjen med 77 bookinger.

De som skulle kommet, var i all hovedsak turister fra Frankrike, Italia, Thailand og Tyskland.

Responsen har vært blandet, men de fleste positive, ifølge Færden. En brøkdel holder fortsatt på bookingen.

De som har holdt igjen på sine bestillinger, er finlendere, svensker, tyskere og sveitsere. Og én fra Jamaica.

– Det er vel de som har størst håp om å få komme inn. Nå kan jo Finland komme. Men da de siste meldingene for Sverige kom, rant avbestillingene inn.

– Mange tviholder på bookingen

Like enkelt har det ikke vært for alle.

Daglig leder ved Lofoten bed and breakfast, Therese Amalie Holtan Larsen, forteller at flere gjester tviholder på bookingen.

Også hun har forsøkt å kontakte alle.

Ifølge henne er det håpet om at restriksjonene skal lette som gjør at utlendinger ikke vil avbestille.

– Sist jeg sjekket var 40 prosent av bestillingene våre i august oppholdt av utenlandske som tviholder på rommene sine. Det er et problem for oss, sier Larsen.

Dersom turistene avbestiller først i slutten av juli, er det for sent å fylle opp rommene for resten av sommeren.

– Da er jo fellesferien nesten over. Nå er vi satt ti år tilbake i tid, sier hun.

Brukte en hel uke – ringte flere hundre gjester

Det samme har Marcus Engen gjort. Han er daglig leder ved Solsiden brygge rorbuer.

Siden de har kort avbestillingsfrist, antok han at mange kom til å sitte på gjerdet.

– Jeg bestemte meg tidlig for å ringe rundt og be gjestene avbestille. Det ser vi nå at var riktig avgjørelse, sier han.

Det tok ham en hel uke.

– Enn de som ikke vil avbestille?

– Nei, de kan vi ikke gjøre noe med. Men de fleste har hatt forståelse.

Ballstad i Lofoten. Foto: John Inge Berg

Ordnet seg for mange: – Nordmenn er flinke til å støtte opp

Tidligere har NRK fortalt om reiselivsbedrifter langs kysten som risikerer å stå nesten uten gjester i sommer.

Årsaken er at rorbuer og leiligheter er fullbooket med europeiske turister som kanskje ikke kommer.

Reiselivsstatistikk for Nord-Norge mai 2020 Ekspandér faktaboks Hovedpunkter i månedsstatistikken: Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 69 prosent i mai 2020. Derav: Nordland – 70 prosent Troms og Finnmark – 68 prosent Svalbard – 99 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 66 prosent i mai 2020. Derav: Nordland – 64 prosent Troms og Finnmark – 68 prosent Svalbard – 99 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 93 prosent i mai 2020. Derav: Nordland – 96 prosent Troms og Finnmark – 90 prosent Svalbard – 100 prosent

Kilde: NHO Reiseliv

Ved Lofoten Rorbuer forteller turistvert Berit Hansvoll-Hasselberg at de fleste utenlandske turister nå har avbestilt.

– Majoriteten nå er nordmenn. Ola Nordmann er flink til å støtte opp. Vi har et godt trykk nå, og er fornøyde med det, sier Hansvoll-Hasselberg.

66 prosent færre overnattinger: – Frykter en mørk høst

Det var 66 prosent færre overnattinger i Nord-Norge mai i år sammenlignet med fjoråret.

Det viser tall som kom fra NHO Reiseliv 1. juli.

Det er 176.715 overnattinger. For Norge totalt ligger prosenten på 62.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO sier tallene viser at koronapandemien fortsatt rammer reiselivet hardt.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: Allan Klo / NRK

Og at virkningene av gjenåpningen av landet er ulikt fordelt.

– Selv om trafikken har økt noe i juni, er krisen dessverre langt fra over. Jeg frykter en mørk og vanskelig høst dersom det ikke gjøres drastiske og omfattende grep.