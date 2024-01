Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Safedrive, en av de største aktørene i Norge som tilbyr varsling i bilen om alt fra fartskontroller til påkjørte dyr, vil avskaffe sin bøtegaranti tidlig i 2024.

Å bli stoppet av utrykningspolitiet i fartskontroll kan fort bli en dyr affære.

Men noen bilførere har mer kontroll på fartskontrollene enn andre.

Det får de gjennom selskaper som tilbyr varsling i bilen, om alt fra fartskontroller til påkjørte dyr i veibanen.

Et av selskapene betaler til og med boten for deg – dersom de ikke har varslet deg om kontrollen før du blir stoppet.

Erstatter «botsgaranti»

Selskapet SafeDrive, som er en av de største aktørene i Norge, har tilbudt kundene sine såkalt «botsgaranti».

Men nå går det mot slutten av ordningen.

Det kommer fram i en rapport om trafikk i Norge fra Utrykningspolitiet.

«I et møte mellom UP og Safedrive i 2023 ble det informert om at bøtegarantien skal opphøre/avskaffes tidlig 2024». Politiets tilstandsanalyse for trafikk 2024

Daglig leder i SafeDrive, Magnus Wester, bekrefter overfor NRK at opplysningene i UP-rapporten stemmer.

– Vi booket selv et møte med UP for å vise våre planer fremover, blant annet har vi informert UP om at det vil skje endringer med botsgarantien – til fordel for våre kunder.

Magnus Wester er daglig leder i SafeDrive, tidligere kjent som GPS Radar. Foto: SafeDrive AS

Wester opplyser at grunnen til at de nå fjerner ordningen er at svært få benytter seg av den.

I stedet lover han at det kommer en annen ordning som vil belønne trygg kjøring, uten å utdype.

Han sier avgjørelsen er fullt og helt selskapets egen, og de har ikke vært i «forhandlinger» eller opplevd press fra UP mot ordningen.

Sterk motstand fra UP – nå jubler de

UP-sjef Knut Smedsrud sier til NRK at møtet fant sted og at UP har fått lovnaden fra SafeDrive.

Han er tydelig på at det er noe UP setter pris på.

– Vi er sterke motstandere av at våre manuelle kontroller varsles, og at det gis botsgaranti, sier UP-sjefen.

Knut Smedsrud er sjef for utrykningspolitiet. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi mener at det undergraver trafikksikkerhetsarbeidet. Hvis de tar bort botsgarantien, så er det velkommen fra vår side, sier han videre.

På nettsiden til selskapet lover de fortsatt å betale bøtene til kundene dersom UP-kontrollen ikke er varslet.

Funn i Utrykningspolitiets undersøkelse Ekspander/minimer faktaboks Høy fart var en medvirkende faktor i 29 % av dødsulykkene.

I 20 % av dødsulykkene var ruspåvirkning en medvirkende

faktor til at ulykken skjedde.

Mulig distraksjon på grunn av bruk av mobiltelefon er påpekt i fem dødsulykker.

Tretthet er vurdert å ha vært en medvirkende faktor i 14 ulykker.

28 % av de 64 personene som omkom i bil, tungbil og buss brukte ikke bilbelte eller brukte det feil.

I følge UPs analyse av dødsulykkene var risikoadferd hovedårsaken til 14 dødsulykker med 16 drepte.

Personer i aldersgruppen 55+ utgjorde 42 % av de drepte og hardt skadde.

18-åringene var hyppigst involvert i alvorlige trafikkulykker. Kilde: Utrykningspolitiet

Førerfeil vanlig årsak til ulykker

SafeDrive har rundt 100.000 brukere, opplyser selskapet selv. I 2020 omsatte selskapet for 156 millioner kroner.

For snaue 2000 kroner – og et månedsabonnement på 200 kroner – får man en liten skjerm som festes i bilen.

Her kan man både kan varsle, og bli varslet om, hendelser i trafikken.

Det omfatter både hindringer og dyr i veibanen og kontroller.

UP på sin side stiller spørsmål om slike tjenester bidrar til at fartsnivået blir høyere og antall ulykker øker.

Slik ser den lille skjermen ut som man fester i bilen. Her kan man varsle om både dyr, kontroll eller hindring i veibanen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

De frykter at det i verste fall fører til at de ikke får stanset promilleførere eller andre risikosjåfører.

UP-sjefen peker på at de fleste alvorlige ulykker langs veiene skjer som følge av førerfeil.

– Ruskjøring, for høy hastighet og uoppmerksomhet er de tre tingene som ofte ligger bak, sier han.

Bruker 2 millioner kroner i året

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er styreleder i SafeDrive.

Han tiltrådte som styreleder i november, og sier til NRK at han ikke deltok på møtet SafeDrive har hatt med Utrykningspolitiet.

Ketil Solvik-Olsen er styreleder i SafeDrive AS. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Solvik-Olsen antyder at SafeDrive bruker om lag 2 millioner kroner i året på å betale folks bøter og andre ting.

Han tror ikke at bortfallet at botsgarantien vil skremme abonnentene bort.

– Botsgarantien var nok driveren for at de første brukerne våre tegnet abonnement på SafeDrive sine tjenester.

Han fortsetter:

– Men undersøkelsene vi har hatt den senere tid viser at de fleste brukerne er med ikke for at vi har botsgaranti, men for at vi har all varsling, spesielt mot dyr og andre ting. Med 100.000 brukere får man svært mye informasjon, sier Solvik-Olsen.