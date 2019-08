Sadio (19) og Ahmed (39) omkom da bilen de satt i havnet i sjøen

I dag ble navnene på de to omkomne etter ulykka på kaia i Svolvær lørdag kveld.

19 år gamle Sadio Hussein Jeyladi og 39 år gamle Ahmed Sheikh Osman Mohamed mistet livet da bilen kjørte ut i sjøen.

Bilen havnet på sju meters dyp, 25 meter fra land.

Rektor: – Godt likt

Sadio Hussein Jeyladi gikk på Aust-Lofoten videregående skole på helsefaglinjen. Hun beskrives av rektor som en god elev som var godt likt blant de fleste.

– Både elever og lærere er i stor sorg etter det som har skjedd. Sadio var en elev som var kjent og likt av de fleste på skolen. Hun kom fra det somaliske miljøet, men hadde veldig mange venner utover sin egen familie, og du ser at det preger skolen, sier rektor Hugo Bjørnstad.

Sadio gikk på Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Skolen fikk under en samling på mandag vite de tragiske nyhetene om dødsfallet til både 19 år gamle Sadio og 39 år gamle Ahmed.

I morgen, torsdag, skal skolen samles for å minnes de omkomne.

– Vi skal ha en egen minnestund på skolen for elever og ansatte. Vi møtes klokken 11 for å høre minneord fra elever og lærere, samt musikkinnslag. Vi har også invitert representanter fra kirken og moskeen i Svolvær.

To familier rammet

En mann og en ung kvinne er døde etter at en bil havnet i vannet i Svolvær lørdag. Foto: Roy Størkersen

Det var tre personer i bilen som havnet i sjøen lørdag kveld. Også 19-åringens mor var i bilen. Kvinnen i 30-årene er innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tilstanden hennes har blitt omtalt som kritisk.

Det er to familier fra det somaliske miljøet i Svolvær som er rammet. Mor og datter kommer fra samme familie, mens mannen er fra en annen familie, ifølge sier politistasjonssjef Ketil Utne Finstad-Steira.

Datteren døde søndag kveld. Natt til mandag døde mannen, som var i midten av 30-årene.

Politiet mener ulykken skjedde under øvelseskjøring.

Autovernet ødelagt

Ulykken skjedde trolig under øvelseskjøring. Autovernet på kaia var ødelagt. Autovernet skulle blitt reparert tidligere i sommer, men det ble aldri gjort. Foto: John Inge Johansen

I kjølvannet av ulykken har det blitt kjent at autovernet på stedet var nede, som følge av en brøyteulykke i vinter.

Statens vegvesen har uttalt at autovernet egentlig skulle blitt utbedret i månedsskiftet mai/juni, men at for mange biler på stedet gjorde arbeidet vanskelig.

Autovernet på kaia var ødelagt. Statens vegvesen har bekreftet at de hadde fått beskjed om det ødelagte autovernet flere ganger og at de skulle ha utbedret det på forsommeren i år.

Tirsdag kom det fram at utbedringene ble forsøkt flere ganger, men at det hver gang var parkerte biler i veien for arbeidet.