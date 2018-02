– Jeg så et lys som umiddelbart tok oppmerksomheten min, og som hadde en tydelig bevegelse retning nordover, sier Øystein Lunde Ingvaldsen.

Han observerte lyset over Bø i Vesterålen i kveld, og fikk fanget det på foto og film. Ingvaldsen, som tilfeldigvis var ute, sier fenomenet gikk mer og mer i oppløsning etter hvert og at lyset spredte seg utover et tilsynelatende stadig større område.

Også andre har meldt fra om fenomenet i kveld.

Hva kan dette være? Ingvaldsen så dette lyset over Nordland i kveld. Foto: ØYSTEIN LUNDE INGVALDSEN

– Det var veldig snodig. Vi satt på hytta i Steigen da jeg så dette sterke lyset utenfor vinduet, sier Karina Sætermo.

Hun og kjæresten David reagerte med å løpe ut, og de begynte straks å filme lyset som beveget seg på himmelen.

– Vi sprang ut døren på andre siden, og vi så et lys som strålte ut fra begge sidene av objektet. Det var ikke skarpt lys, men litt uklart. Litt som nordlyset.

– Til slutt eksploderte det, gikk i oppløsning og etterlot seg en stor boble av lys på himmelen. Det var som om du så en ballong eksplodere i sakte film.

Solfysiker bekrefter teori

Pål Brekke er utdannet solfysiker, og har jobbet for NASA. I dag jobber han for Norsk Romsenter. Han konstaterer er en rakett skutt opp fra USA.

– Det er nok Falcon 9-raketten til Space X som passerte over Nord-Norge. Den ble skutt opp fra California 17:15 norsk tid, og passerte over Svalbard i hvert fall én gang, kanskje to ganger.

Brekke sier at raketten hadde med seg tre satellitter som skulle frigjøres, og det er mulig at det var dette som så ut som en stor eksplosjon på himmelen.

Pål Brekke, Norsk Romsenter

– Raketten hadde med seg to små internettsatellitter og én stor spansk jordobservasjonssatellitt. Det kan hende at det man ser er den siste fasen, når satellittene blir løsrevet fra raketten.

Romeksperten forklarer at Norge ikke bare får æren av å se på lyset fra raketten, men også er en viktig del av oppskytingen til raketten.

– Det som er litt morsomt er at Norge har en finger med i spillet under alle oppskytingene til Space X. Kongsberg Satellite Service i Tromsø støtter ved å ta imot data og sende informasjon opp igjen fra sin antenne i Svalbard.

– Det er litt stilig at vi er involvert, og er en viktig del av oppskytningen.

Førte til UFO-alarm

Oppskytingen det dreier seg om ble gjort av det private romfartsselskapet SpaceX som torsdag skjøt opp en av sine Falcon 9-raketter fra Vandenberg Air Force Base i California.

Raketten har med seg en spansk PAZ-satellitt, som skal ta radarbilder av Jorda.

Den har også med seg to små testsatellitter som tilhører et system som skal gi internettilgang til avsidesliggende områder, skriver Ap.

Forrige gang selskapet skjøt opp en slik rakett førte det til UFO-alarm flere steder i USA.