Etter at det tidligere denne uka ble kjent at Widerøe kutter 44 ukentlige avganger i Nord-Norge, har NRK utfordret Widerøe på å komme med eksempler på hvordan avgiftene fra staten slår ut.

– I løpet av de siste årene har vi hatt en økning på våre avgifter på oppimot 70 prosent. Derfor har vi måttet redusere produksjonen de siste årene, i tillegg til de nye rutekuttene, sier strategidirektør Terje Skram i Widerøe.

Da selskapet denne uka offentliggjorde de kraftige kuttene i rutetilbudet, pekte de nettopp på dagens rammebetingelser.

Terje Skram, strategidirektør i Widerøe sier de har måttet redusere produksjonen på grunn av økte avgifter. Foto: Sidsel Vik / NRK

Skram stiller seg helt uforstående til de økte avgiftene som regjeringen pålegger flyselskapene.

– Vi forstår det rett og slett ikke. Distriktsrutene er en del av kollektivtrafikken i distriktene, og da spesielt nord i landet. Jeg tror ikke det er meningen å ramme distriktene såpass mye, men det er det som faktisk har skjedd.

– Hvor ille er det?

– Hvis du sammenligner rutene Bodø–Stokmarknes og Oslo–New York, så er avgiftene 80 ganger høyere per kilometer på innenlandsruten.

Bekymret for utviklingen

På strekningen Stokmarknes lufthavn, Skagen til Bodø er økningen på flyavgiftene på over 71 prosent. For Svolvær-Tromsø er økningen på 59 prosent (se tabell nederst i saken).

Nord for Bodø finnes det knapt andre alternativer enn fly dersom du skal bevege deg over lengre avstander.

Torbjørn Lothe er administrerende direktør i NHO Luftfart, og mener at avgiftsbeleggingen på norsk luftfart har gått altfor langt.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart. Foto: NHO Luftfart

– Vi er jo veldig bekymret, siden vi de siste årene har fått en vesentlig økning på det totale avgiftstrekket i norsk luftfart. Dette svekker økonomien til de norske flyselskapene.

– Hva er konsekvensene av dette?

– Det resulterer i høyere pris på billetter og et dårligere tilbud, noe som merkes spesielt godt på de kortere rutene i Norge. Dette går spesielt utover distriktene hvor alternative transporttilbud er dårligere.

Lothe forklarer at norske flyselskaper betaler om lag 1,1 milliarder kroner i året i såkalt flypassasjeravgift. Han er klar på at skatte- og avgiftstrykket på norsk luftfart bør reduseres.

Advarer mot ytterligere kutt

Strategidirektør Terje Skram advarer nå om at Widerøe kan komme til å kutte i anbudsrutene om ikke situasjonen bedrer seg.

NRK har utfordret Samferdselsdepartementet på avgiftskritikken fra Widerøe og NHO Luftfart, men fikk torsdag ikke noe svar.

Tidligere denne uka skreiv imidlertid samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en e-post til NRK at de ønsker å legge til rette for et godt luftfartstilbud i hele landet.

Han legger videre til at regjeringen nå ser på avgiftssystemet, og at de vil jobbe for å flytte mer av avgiftstrykket fra flyplassene og opp til bruk av luftrommet.

– Det vil medføre at fly som ikke lander i Norge må ta litt mer av avgiftskaka, mens fly med hyppige landinger kan komme bedre ut. Det er dermed flere forhold som spiller inn på rammebetingelsene på kortbanenettet, og ikke bare avgiftene som Widerøe viser til.

Avgifter som legges på Widerøe-billetter. Summen varierer litt fra destinasjon til destinasjon, men dette eksempelet viser en oversikt på strekningen Svolvær- Tromsø: