Så mange strømbrudd har Arva reparert

15.000 av Arvas 122.000 kunder har opplevd strømbrudd i løpet av uværet Ingunn. De fleste har fått strømmen tilbake, men fortsatt er det noen som mangler strøm.

De som har vært lengst uten, blir prioritert, skriver Arva i en pressemelding.

Det har vært 130 høyspentfeil i Troms og 70 i Nordland. Av disse ble det kalt ut montører på ca halvparten.

– Fem-seks høyspentmaster er knekt og samme antall har brent etter lynnedslag. Hvor mange lavspentmaster som er tatt av uværet har vi ikke oversikt over enda, sier leder av Driftssentralen i Arva, Hans Kristian Isaksen.

Driftssentralen foretok 1500 omkoblinger i løpet av uka uværet pågikk, for å sørge for at flere fikk strøm i kontakten.

– Vanligvis foretar vi 15.000 slike koblinger i året, så dette er et høyt tall for ei enkelt uke, sier leder av Driftssentralen i Arva.

I løpet av uka har Arva håndtert ca 2000 telefonhenvendelser, hvorav i underkant av 700 fra kunder.

Alle Arvas montører, både de interne og de som jobber for samarbeidspartnerne Frost, Nettpartner og Dragefossen har vært i sving.

Det utgjør ca 40 i Troms og 30 i Nordland.

De har jobbet både dag og natt for å gi folk lyset og varmen tilbake, ifølge Arva.

– Tilgjengeligheten og arbeidsviljen har vært stor hos montørstabene i begge fylker, sier Isaksen.