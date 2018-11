Russland varslet skyteøvelse utenfor Lofoten, men ombestemte seg

A4314/18 - ENOB (Norway): Missile, gun or rocket firing Will take place

FIR

Period: 2018-11-20T05:00:00.000Z - 2018-11-22T17:00:00.000Z

Q-Code (WMLW): Navigation WarningsWarningsMissile, gun or rocket firingWill take placeLimitations

RECIVED FROM MAIN AIR TRAFFIC MANAGEMENT CENTER OF RUSSIA: THIS IS TO INFORM YOU THAT THE RUSSIAN NAVY PLAN TO ROCKET TEST FIRINGS IN THE BASIN OF THE NORWEGIAN SEA: 20, 21, 22 NOV 2018. DAILY 0500-1700. CHARACTERISTICS OF IMPACT AREA: 684930N 0093000E - 690930N 0103400E - 684930N 0112200E - 682830N 0102000E - (684930N 0093000E)

Kilde: ICAO