Etter Bodø/Glimts 2-1 seier mot AZ Alkmaar var det full fest på Aspmyra.

Fredag ettermiddag reiste Bodø/Glimt til varmere strøk for å trene mot returoppgjøret i Nederland.

– Kjetil gleder seg til Spania-tur i alle fall. Vi andre er litt mer lunken, men det er bare en Gud på Aspmyra, forteller Ulrik Saltnes, og sikter til Kjetil Knutsen.

Optimale forhold i Spania

Frem til returoppgjøret i serieligaen mot AZ Alkmaar skal Bodø/Glimt være i Spania, for å trene på naturgress.

– Utgangspunktet er at vi skal ned dit for å spille en ny fotballkamp, som lever sitt eget liv. Og vi skal angripe det slik vi alltid gjør – angripe og spille vår type fotball, sier angrepsspiller Amahl Pellegrino.

Angrepsspiller Amahl Pellegrino er målrettet med tanke på returoppgjøret mot AZ Alkmaar. Foto: Ola Helness / NRK

Lagets hovedtrener, Kjetil Knutsen er optimistisk med tanke på neste kamp.

Knutsen understreker at fokuset vil være på hvordan de skal jobbe for å prestere best mulig på banen når de møter det nederlandske laget om en uke.

– Vi reiser til Spania for optimale forhold til å trene på gress, og selvfølgelig for å forberede oss til kamp to mot AZ.

– Også er det en investering til det som kommer etter de kampene. Det er ikke lenge til vi starter serien, og skal snart spille cupkamp, sier Knutsen.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er optimistisk med tanke på returoppgjøret mot AZ Alkmaar. Foto: Martin Steinholt / NRK

Russisk keeper i gult og blått

I etterkant av torsdagens seierskamp, ble den russiske Glimt-keeperen, Nikita Haikin hyllet i sosiale medier etter å ha spilt med keeperhansker i det ukrainske flaggets farger.

Keepertrener Jonas Ueland Kolstad forteller midlertidig at Haikins keeperhansker er de samme som alltid.

– Nå har han vel hatt de hanskene en liten stund. Det var et bra sammentreff at han markerte med de fargene i kampen i går. Men jeg tror ikke man skal legge for mye i akkurat det, sier Kolstad.

Keepertreneren forteller at både laget og støtteapparatet jobber for å gi Haikin støtte gjennom en vanskelig tid.

– Vi prøver å gi han støtte hele tiden. Han vet at om det er noe, så er jeg alltid der for han og de andre spillerne dersom det er ting han ønsker hjelp eller ekstra støtte med.

– Han spiller godt så det ser ut til at han klarer å holde fokus på jobben sin selv omd et er utfordringer i hjemlandet og Ukraina der han har masse venner og familie.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen og keeper Nikita Haikin under serieligaen mellom Bodø/glimt og AZ Alkmaar på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Nikita Haikin selv er klar på at han ikke ønsker å svare på politiske spørsmål. Keeperen uttrykker likevel sterk forkjærlighet til klubben og fotballen.

– Fotball er fantastisk og jeg elsker jobben min. Jeg elsker å være en del av Bodø/Glimt. Det er det eneste som holder meg i nuet, sier han.