Russisk jagerfly rykket ut etter norsk militærfly

Et russisk jagerfly ble sendt på vingene for å avskjære et norsk jagerfly i Barentshavet.

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA, som viser til en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Da Russlands MiG-31 nærmet seg, snudde det norske flyet, skriver nyhetsbyrået. Mikojan-Gurevitsj MiG-31 er en russisk jagerflytype.

Forsvarets operative hovedkvarter sier de ikke kan kommentere enkelthendelser.

Men sier samtidig at det er ikke er unormalt at sånne ting skjer.

– Det er rutine, vi gjør sender også ofte opp våre F35-jagerfly når russere er i nærheten, sier Brage Wiik-Hansen, talsperson i Hæren til NRK.