Russen får reise gratis med bussen

Fylkesrådet ønsker russeungdommene trygt hjem, og tilbyr dem gratis buss i hele Nordland.

Også i år vil russen kunne reise gratis med buss i hele Nordland gjennom russetiden, fra 30. april til og med 18. mai. Ordningen gjelder på alle busser som kjøres av Nordland fylkeskommune, også de såkalte nattbussene i Bodø.

– Det handler om trafikksikkerhet og det handler om at russen skal vite at de kommer seg trygt hjem. Dette er et lite grep for å trygge ungdommene våre gjennom russefeiringen, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø i en pressemelding.