Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nordmenn kjører 200.000 kilometer daglig i alkoholpåvirket tilstand, tilsvarende fem ganger rundt ekvator.

Norge har vært best i verden på ruskjøring de siste 7 årene, men det antas at det er store mørketall, sier Anders Skavdal Havdal

Det er en liten nedgang i antall anmeldelser av ruspåvirket kjøring i Nordland, men en økning på landsbasis.

Forskere skal i gang med et nytt prosjekt for å kartlegge hvor mange som kjører i ruspåvirket tilstand.

En rapport utført av Oslo universitetssykehus viser at nordmenn kjører 200.000 kilometer daglig i alkoholpåvirka tilstand alene.

I tillegg har vi en stor andel som kjører i annen ruspåvirkning.

Likevel er vi ikke dårligst i klassen. Vi er faktisk best.

Ruskjører fem ganger rundt ekvator hver dag

Anders Skavdal Havdal, generalsekretær i MA rusfri trafikk, sier at en fjerdedel av ulykkene i Norge er knyttet til rus i gjennomsnitt.

1. oktober nådde vi milepælen med 100 omkomne i trafikken i år.

– Sånn har det dessverre vært altfor lenge. Det har ligget stabilt i mange år.

Anders Skavdal Havdal er generalsekretær i MA rusfri trafikk. De har jobbet med å få ned promillegrensen, også til sjøls. I tillegg har de bidratt til at det blir alkolås i alle busser og minibusser fra nyttår. Foto: MA-Rusfri Trafikk

Likevel tror han at det er store mørketall.

Nordmenn kjører nemlig fem ganger rundt ekvator hver dag påvirket av alkohol.

Det viser Veikanutundersøkelsen som er gjennomført at Oslo universitetssykehus.

– Det er helt hårreisende. Jeg vil tro at det er ganske overraskende for mange, sier Havdal og legger til:

– Det er en skummel situasjon. Det er en reell risiko for å møte på en ruskjører hver gang du kjører en strekning.

NRK forklarer Hvordan kan du være best mulig forberedt bak rattet? Hvordan kan du være best mulig forberedt bak rattet? Vær oppmerksom Vær skikket til å kjøre bil og hold oppmerksomheten på det du driver med. Hvordan kan du være best mulig forberedt bak rattet? Legg bort mobilen Hvis du bruker mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i bil er du trafikkfarlig. I tillegg kan det bli dyrt for deg. Blir du tatt med mobiltelefon i bil kan du få en bot på 9.700,- og 3 prikker i førkortet. Hvordan kan du være best mulig forberedt bak rattet? Legg en plan for dagen etter julebordet. Kjør rusfritt og tenk deg godt om. I sesongen som kommer nå med julebord er det spesielt viktig å være oppmerksom. Ha en plan for dagen derpå og ta taxi hjem hvis du må tidlig ut av hotellrommet. Forrige kort Neste kort

Det er i hovedsak folk mellom 23 og 44 år som kjører ruspåvirket.

Selv om folk ofte tror det bare er folk med et alkoholproblem som kjører i påvirket tilstand er det ikke tilfelle, mener Havdal.

– Det er et vel så stort problem med mannen i gata som kjører dagen derpå.

Det er utvikla mange ulike promillekalkulatorer som folk benytter seg av, men det er så individuelt at det er vanskelig å finne en fasit for alle på hvor lenge man må vente, mener Havdal.

Anders Skavdal Havdal sier at godkjente promillemålere er nøyaktige, men de må kalibreres hvert år. Foto: Sondre Dalaker

– Hvis man er i tvil, så er det ikke noen tvil. Da skal du ikke sette deg bak rattet.

Det er en liten nedgang i antall anmeldelser i ruspåvirka kjøring i Nordland. Men på landsbasis er det en liten økning i antall anmeldelser, forteller Havdal.

– Det er nærliggende å tro at det handler om ressurser i politiet. Jo flere anmeldelser det er, jo flere har de klart å ta, tror vi.

Han understreker at Norge har vært best i klassen i hele verden de siste 7 årene.

– Hvis vi skal fortsette med det må vi holde trykket oppe og trafikksikkerhetsarbeidet generelt.

Økning av kokain og cannabis

Hallvard Gjerde, Seniorforsker ved Oslo universitetssykehus ved seksjon for rusmiddelforskning, bekrefter at det er lite ruskjøring i Norge sammenlignet med andre land.

Hallvard Gjerde er seniorforsker ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus. Foto: Oslo Universitetssykehus

– Vi er nok på toppen i Europa når det gjelder trafikksikkerhet generelt. Spesielt når det gjelder ruskjøring.

Også om vi sammenligner med antall rusrelaterte dødsulykker er antallet relativt lavt.

Men ifølge undersøkelsene som utrykningspolitiet har gjort de siste årene ser det ut til å være en økning i promillekjøringen i landet.

En annen ting er at det er økning i bruken av cannabis og kokain i samfunnet generelt. Det vil føre til flere trafikkulykker. Men dette vet ikke forskerne omfanget av.

– Når det blir liberalisering generelt regner vi med at det blir flere førere som tar cannabis. Men om de kjører når de er beruset vet vi ikke.

Gjerde forteller at det er mer cannabiskjøring i Norge enn i Sverige. Men det er ikke nødvendigvis det farligste stoffet.

– Alkohol er mye farligere, konstaterer Gjerde, og fortsetter:

– Det som er farlig er om de kombinerer cannabis med andre ting som for eksempel valium eller Rivotril eller alkohol. Da blir det farlig.

Går i gang med forskningsprosjekt

– Nå skal vi gjøre en ny veikantundersøkelse som begynner august neste år. Vi skal stoppe mellom 5 og 8000 bilister på ulike veier.

Prosjektet er under planlegging, og det er derfor ikke klart hvilke veier som skal undersøkes. Men en ting er sikkert:

– Vi skal ta spyttprøve for alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler og undersøke om det har vært en økning siden forrige gang.

I fjor ble over 11.000 ruskjørere anmeldt. Frem til september i år har 8879 førere blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring. Foto: Tore Ellingseter

Forrige gang undersøkelsen ble holdt, fant den sted på Østlandet i 2016–2017. Sist andre delen av landet ble undersøkt var i 2008–2009.

– Etter neste undersøkelse får vi svaret om det har vært økning eller ikke.

Den forrige undersøkelsen viste at 0,2 prosent av førerne hadde over 0,2 promille alkohol i blodet.

Gjerde tror at grunnen til at vi er så gode, kommer av at det gis god informasjon under blant annet føreropplæringen og at vi har en god ruskjøringskultur.

– At politiet er ute og tar tilfeldige kontroller er med på at førerne føler at det er en stor oppdagelsesrisiko. En annen ting er at det er kultur på at hvis noen ser noen som kjører vinglete så er det mange som ringer og sier ifra.

I tillegg var vi første landet som fikk promillegrense i 1936, noe som har vært holdningsbærende.