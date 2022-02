Hockeysveis og bart.

Sveisen er kjent frå åttitalets heltar, og har vore både elska og hata.

Men no trykker nordlendingane hårklippen til sitt bryst. Årsaka er den nye stjernespissen til Bodø/Glimt, Runar Espejord.

Etter at han skåra det første målet for Bodø/Glimt mot Celtic på torsdagens bortekamp vil nemleg fleire og fleire sjå ut som han.

– Håper alle frisørane i byen øver på «Espejorden»

Ein av dei som har kasta seg på den nye trenden for nordlendingar er Markus frå Bodø.

– Eg synest håret hans er heilt episk, seier han.

Før kampen på torsdag skreiv han nemleg ein melding på Twitter. Då kampen var over måtte han ta konsekvensane og setje seg under saksa hos ein lokal frisør.

Markus frå Bodø måtte bite i seg eigne ord då Bodø/Glimt vann kampen mot Celtic i Skotland på torsdag. Foto: Skjermdump fra Twitter

Men det var ikkje berre lett å få sveiens til Espejord. Markus måtte innom fleire frisørar før nokon endeleg torde å prøve seg på klippen.

No trur han frisørane i heimbyen til dei heilgule kjem til å bli gode på nittitalsfavoritten.

– Eg håper alle frisørane i byen øver på «Espejorden», for det kjem nok til å kome inn fleire bestillingar, spår glimtsupporteren.

Markus frå Bodø måtte innom fleire frisørar før nokon torde å prøve seg på den dristige sveisen. Foto: Skjermdump fra Twitter

Og det er ikkje berre glimtsupporteren Markus som har endra litt på frisyren etter at den tidlegare TIL-spelaren.

Også NRK-profilen Knut Folkestad kjent frå mellom anna «Nitimen» vart inspirert av den originale sveisen til den nye Glimt-spelaren.

– Det var ein spontan reaksjon. Eg hadde mykje hårvekst tilgjengeleg i ansiktet på kveldstid, så det var berre å fyre opp barbermaskina, seier Folkestad.

Knut Folkestad, kjent frå Nitimen på NRK radio, trur Espejord-lausbart kan bli ein vinnar på supporterbutikken til Bodø-Glimt. Foto: Skjermdump fra Facebook

Nitimeprogramleiaren heldt likevel ikkje lenge på «Espejord-looken». Barten er allereie klippa vekk.

– Men det kan godt vere eg vurderer å stripe håret neste gong, seier han.

– Handlar om identitet og tilhøyrsle

Kjell Nordstrøm er kostymedesignar for NRK-programet «Maskurama». Han har følgt med i motebildet heile sitt liv, og har jobba både som motedesignar og frisør.

Nordstrøm trur ikkje hockeysveisen handlar om ein trend, men meir om identitet.

Kjell Nordstrøm fortel at hockeysveisen eigentleg kjem frå dei homofile miljøa i New York på 70-talet. Så vart sveisen populær i dei heterofile miljøa og ein såg kjendisar og TV-karakterar med sveisen. Etter det hamna sveisen i rånarmiljøet. Foto: Ole-Jacob Steen Hansen

– Ein vel å sende ut signal til omverda om kven ein vil sjå ut som. Eg trur det handlar meir om det enn å følge ein trend, seier han.

– Dei vil vise at Runar Espejord er ein helt. Difor vil dei etterlikne han.

– Eg trur TV-serien Rådebank har romantisert rånarlooken. Kva som bli ein trend er komplisert. Noko er antitrend, også blir det ein trend.

Runar Espejord er ikkje den første fotballstjerna til å kontrollere motebiletet. Foto: Niklas Aune Johnsen / Bodø/Glimt

Nordstrøm trur David Beckham var blant dei første fotballstjernene som aktivt brukte frisyren til å markere identitet.

Kvar gong Backham endra frisyre på nittitalet hugsar han at han hadde travle dagar i frisørsalongen.

– Har ein på seg ein lagdrakt er det berre frisyren ein kan gjere noko med. Eg trur idrettsutøvarane har blitt meir medvitne om korleis dei ser ut no når dei er mykje i media.

– Det mest moteriktige du kan gjere

Også Birger Løkeng som har vore frisør i 33 år og no driftar frisørsalongen Billys Bumble And Bumble på Aker Brygge trur Hockeysveisen no har sin renessanse.

– Det er det mest moteriktige du kan gjere nett no. Det er veldig på veg tilbake, seier han.

Han har klipt mange hockeysveisar i hovudstaden dei siste åra.

Birger Løkeng frå Billys Bumble And Bumble på Aker Brygge fortel at 90-talet er det som er mest trendy for tida. Foto: Gry Veiby / NRK

90-talet var ein oppsummering av alle tider før. Sjølv om mange som levde då synest hockeysveis, buffalosko og anna frå motebildet då er harry no er det nytt og spennande for den oppveksande generasjonen, fortel trend-eksperten.

– For dei ser det ikkje ut som ein harry trønder, dei har jo ikkje hatt hockey før.

Sidan trenden allereie har vart i nokre år trur han ikkje det vil ta meir enn eit par år før sveisen igjen forsvinn ut av motebildet.

Håper fleire ser til Espejord

Elisabeth Lystad er frisør og dagleg leiar for frisøren Kry i Bodø. Ho hugsar at frisyren var populær tidleg på 2000-talet i Noreg. Ho har og sett at frisyren har blitt populær utanlandsk.

– Vi er berre litt treige i Noreg, særleg her nord, seier ho.

Lystad fortel at nokon meiner at årsaka til at det vart kalla hockeysveis er at hockeyspelarar fekk håret til å visast under kanten på hjelmen då dei spelte. Foto: Privat

No håper ho at fleire kjem til salongen og spør etter hockeysveis.

– Eg kan fort bli veldig ivrig når nokon vil ha «mullet». Eg håper det er ein sveis som fleire mannfolk vil ha.