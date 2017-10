Røykutvikling ved propellområdet

Widerøes rute som skulle gått fra Svolvær klokken 08.40 i dag, måtte avbryte avgangen etter røykutvikling i den ene motoren og indikasjoner på at noe var feil. Brannmannskap ble tilkalt for sikkerhets skyld, og passasjerene evakuert. Det er foreløpig uklart hva som var årsaken til røykutviklingen, men piloten sier til NRK Nordland at prosedyrene for evakuering ble gjennomført som planlagt.