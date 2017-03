Røykutvikling i hurtigbåt

En passasjerbåt måtte slepes inn til land i Tysfjord etter at det oppstod røykutvikling i motoren like før klokka ni i dag tidlig. Det var totalt fire personer ombord på båten "Lurøyprinsessa", tre av dem var mannskap og ingen skal være direkte eksponert for røyken, opplyser Hovedredningssentralen. Båten ble slept inn av en annen hurtigbåt.