Røyk i kabinen på fly

Et SAS-fly på vei sørover fra Bodø har meldt om røyk i kabinen, opplyser politiet i Nordland.

Flyet har returnert til Bodø og landet. Det er ikke meldt om personskader.

Flightradar24.com viser at flyet snudde på høyde med Sandnessjøen før det returnerte til Bodø. Flyet skulle egentlig til Oslo.

Politiet gjør undersøkelser på stedet.

Til Avisa Nordland sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen, at det var piloten som bestemte at de skulle dra tilbake til Bodø etter at noen mente det var røyklukt i kabinen.

– Flyet har nettopp landet, og det gjøres undersøkelser. Det blir for tidlig å si noe om vi skal bruke det samme flyet ned til Oslo, eller om vi skal bruke et annet, sier han til avisa.