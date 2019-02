Roy-Åge kjørte like bak denne bilen: – Helt surrealistisk

Roy-Åge Edvardsen var på vei fra Leirfjord til Sandnessjøen sammen med datteren sin da han havnet bak en personbil med en høy tilhenger over Helgelandsbrua. Da han passerte vindmåleren like før viste den 22 sekundmeter.

– Det er egentlig ikke så mye. Men vel 100 meter inn på brua kom det et usedvanlig kraftig vindkast fra sørøst. Plutselig ser vi at vinden tar tak i bilhengeren og kaster den opp i lufta. Den treffer i kablene over rekkeverket, forteller Edvardsen.

Han bråstopper bilen, og går ut. Det er så vidt han klarer å holde seg på beina. Ute ser han at et lysarmatur på en av stolpene på brua har løsnet og flagrer i vinden. På fortauet som går over brua ser han en jernplate han ikke helt skjønner hvor kom fra.

– Heldigvis gikk det bra med sjåføren. Han var blek, men fattet. Hengeren fikk store materielle skader, og er nok ødelagt. Noen minutter senere kom politiet, og like etter ble brua stengt.

Buss mistet støtfangeren

En vaier på brua løsnet for tre uker siden, og dermed er grensen for hvor sterk vindstyrken må være for at brua stenges satt ned fra 30 til 28 sekundmeter. I dag gikk det galt. Foto: Roy-Åge Edvardsen

I Sandnessjøen er alle fergeruter innstilt på grunn av sterk vind. Flere hurtigbåtruter er innstilt og fyleksvei 805 mellom Napp og Myrland 997 mellom Ramsvika og Fygle er også stengt.

En buss som sto i kø på Leirfjord-siden fikk også har medfart av vinden. Bussen mistet støtfangeren. En annen bil med henger fikk store problemer i vinden, men berget seg ved å stille seg i ly av vinden, opplyser politiet lørdag kveld.

Politiet har i ettermiddag og kveld vært på plass på Helgelandsbrua for å overvåke den litt spesielle situasjonen. En vaier på brua løsnet for tre uker siden, og dermed er grensen for hvor sterk vindstyrken må være for at brua stenges satt ned fra 30 til 28 sekundmeter.

Trosset kjøreforbudet

Tidligere i uka var det også kolonnekjøring over Helgelandsbrua, noe som er uvanlig.

– Brua var stengt i perioder. Men det var det ikke alle som respekterte, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Flere biler fulgte ikke påbudet, og kjørte over brua selv om det er stengt. Det har tidvis vært lange køer for å komme seg over.

Vinde øker på utover kvelden

– Vi ser at vinden skal ta seg opp fra 21-tiden i kveld, så vi ber bilister om å smøre seg med tålmodighet, sier Bernhoft.

Brukerne av Helgelandsbrua er oppgitt over at det går tre uker fra en vaier løsner til den blir sikret.

– Både pendlere og næringsliv taper tid og penger på at brua stenges. Vaieren ble sikret i løpet av noen timer sist torsdag og brua ble åpnet for fri ferdsel umiddelbart, sier brupendler Roy-Åge Edvardsen.