Øya ligger langt ute i havgapet – nå har de fått sitt første korona-tilfelle

Fiskeværet lengst ut i Lofoten har omtrent 480 innbyggere. Prøven viste positivt fredag kveld.

– Tilstanden til pasienten som har fått påvist smitte er god. Vedkommende er i isolasjon i egnet lokale på Røst og følges opp av helsetjenesten i Røst kommune, sier ordføreren til NRK.

Smitten kom utenfra

Den smittede bor ikke på øya til vanlig, og skal ha kommet til Røst onsdag. Det er så langt ikke mistanke om at andre personer er smittet.

Smittesporingsteamet har startet arbeidet med å kartlegge nærkontakter i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre kommuner.

Ordfører i Røst, Elisabeth Mikalsen, betegner situasjonen som rolig og under kontroll. Foto: Privat

Personens reisefølge er testet og sitter i karantene til prøvesvar foreligger.

Prøvene er allerede sendt til sykehuset i Bodø og svar skal foreligge i kveld.

Ordføreren vil ikke si mer om den smittede. I pressemeldingen står det at det er mistanke om at dette tilfellet er knyttet til et kjent utbrudd i en annen norsk kommune.

NRK har vært i kontakt med kommunelege Per Magne Mikalsen som viser til ordførerens uttalelser.

– Hadde forventet det

Kommunen har arbeidet med forberedelser og planlegging siden mars.

Etter at tilfellet ble kjent, var det krisemøte med kommuneledelsen.

– Vi forventet at også Røst skulle få en positiv test før eller siden. Det er åpner for at folk kan reise hit, og da er det en sannsynlighet, sier hun til NRK.

Hun sier at beredskapen var god da smittetilfellet ble kjent i går kveld:

– Vi visste hva vi skulle gjøre da vi kom på jobb i morges. Vi opplever at vi har brukt tiden frem til nå til å forberede oss godt, sier hun, og betegner situasjonen som rolig.

– Er dere forberedt på at dette kan spre seg i en befolkning med en stor andel eldre mennesker langt unna sykehus?

– Vi er forberedt på mange forskjellige situasjoner. Vi har lagt planer for hva vi skal gjøre dersom det sprer seg på sykehjem og lignende.

Ordføreren oppfordrer befolkningen på Røst til å unngå sosiale sammenkomster innen situasjonen er nærmere oppklart.

Festival på øya i helga - må avlyses

Det er nemlig en del ekstra mennesker på øya i forbindelse med en musikkfestival som har pågått siden onsdag og skulle vare til søndag.

I dag skulle være den største dagen for festivalen Spill Norsk på Røst.

Stine W. Torbergsen er kunstnerisk leder festivalen.

Kunstnerisk leder i Spill norsk, Stine W. Torbergsen. Målet med festivalen er å arrangere konserter på små steder i Norge og feire det musikalske mangfoldet. Foto: Thomas André Syvertsen / Komponistforeningen

– Festivalen er jo allerede utsatt én gang på grunn av pandemien. Så det er trist, men sånn er det, sier hun.

I dag skulle det blant annet være urpremiere av en ny sang fra Susanne Lundeng.

– Musikk betyr jo ekstra mye i den tiden vi er i nå. Men heldigvis har de fått noen dager med konserter, sier hun. Festialen begynte onsdag og skulle vare til og med søndag.

NRK har vært i kontakt med en person som uttrykker bekymring for at det arrangeres festival på øya under pandemien. Vedkommende ønsker ikke å stå frem med navn og bilde.

Torbergsen i Spill norsk sier hun har full forståelse for at noen er bekymret.

– Vi har hatt et strengt smittevern og vært veldig oppmerksomme på sårbarheten til stedene vi reiser til.

Selv skulle hun vært på Røst, men er ikke der - nettopp av smittehensyn.

– Jeg forsikrer om at ingen i Spill norsk involverte i smittetilfellet, sier hun.

Dette vil ikke ordfører eller kommuneoverleve bekrefte eller avkrefte til NRK - av personvernhensyn, sier ordfører.