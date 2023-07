Forrige uke omtalte NRK den populære Rambergstranda i Flakstad.

En del av den er lagt ut til salgs for 9,5 millioner kroner.

Nå mener Rødt at regjeringen må gripe inn.

– Dette er en strand mange bruker. Vi må sørge for at den fortsatt er tilgjengelig for alle, og ikke bygges ned med private boliger, sier Tobias Drevland Lund.

Han er stortingsrepresentant for Rødt.

Tobias Drevland Lund er stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Stortinget / Stortinget

Lund mener at allemannsretten nå er i ferd med å reduseres til en teoretisk lov. Og at det er problematisk at noen forsøker å begrense tilgangen til strender ved at det settes opp gjerder og steintrapper.

– Rambergstranda er en populær strand, både for lokalbefolkning og turister. Her må kommunalministeren sørge for at den fortsetter å være det, sier Lund.

– Men vil ikke allemannsretten gjelde, uavhengig av hvem som er grunneier?

– Jo, men nettopp for å garantere at stranda for all framtid er mest mulig tilgjengelig bør den være offentlig eid. Jeg er selv fra Kragerø og ser hvordan folks tilgang til strandsona blir mer og mer en teoretisk øvelse når områder privatiseres, sier han.

Rødt har satt av 85 millioner kroner til å kjøpe opp strender og sjønære områder i sitt alternative statsbudsjett for i år.

– Det bør prioriteres i regjeringens neste statsbudsjett også, sier Lund.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er jo mange andre strender som offentligheten kan bruke. Hvorfor er denne så viktig?

– Dette er en kronjuvel i Lofoten. Vi ser et stort engasjement fra lokalbefolkningen. Da mener vi at den bør sikres offentlig eie. Det tror jeg mange vil være enig i. Man trenger ikke å dra til Syden når man har tilgang til denne stranda her.

Vestland topper statistikken

De siste årene har det vært gitt mange tillatelser til bygging i strandsonen.

Mens Vestland topper statistikken, kommer Rogaland, Agder, Møre og Romsdal og Nordland hakk i hæl.

Antall tillatelser til bygging i strandsonen Fylke 2020 2021 2022 Viken 249 161 168 Oslo 27 16 13 Vestfold og Telemark 242 216 169 Agder 434 435 378 Rogaland 412 403 390 Vestland 848 867 641 Møre og Romsdal 406 437 368 Trøndelag 422 469 298 Nordland 594 407 332 Troms og Finnmark 242 235 215 Totalt 3876 3646 2972

Om statistikken Ekspander/minimer faktaboks Statistikken omfatter arealbruk og byggeaktivitet i 100-metersbeltet langs hovedlandets kystlinje medregnet øyer med fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge. I tillegg er 100-metersbeltet rundt større elver og innsjøer med i statistikken. Kilden er Statistisk sentralbyrå.

– Høres håpløst ut

Trond Kroken er ordfører i Flakstad kommune, og er helt enig med at Rambergstranda er en juvel i Lofoten.

Han er derimot skeptisk til forslaget om å sette av 90 millioner til å bevare strandperler. Det mener han i så fall er altfor lite.

– Du kommer jo ingen vei med det, og 90 millioner til å bevare alle de perlene i hele kongeriket høres håpløst ut. Da må du i så fall ha mye større summer.

Ordfører i Flakstad, Trond Kroken (Sp). Foto: John Inge Johansen / NRK

Han vil heller gå «den andre veien», og heller satse på å opprettholde allemannsretten og definere bruksretten folk har til sin eiendom.

Flakstad jobber for å oppnå status som en såkalt arealnøytral kommune, noe som betyr at det ikke skal bygges nytt uten å gi tilbake arealer til naturen.

– Vi ønsker å ta vare på den flotte naturen i Flakstad og unngå at stadig flere strender og nes bygges ned med hytter og lignende. Jeg tror vi kan bli enda flinkere til å se verdien av naturen, men jeg syns vi er blitt ganske god på det i Lofoten. Turistene som kommer hit har gjort oss oppmerksomme på verdien av landskapet, opp mot utfordringer med forbruk av natur.

– Er strengt

Klima- og miljødepartementet er tydelig på at det er strenge føringer for bygging i strandsonen.

– Spesielt i 100-metersbeltet mot sjøen i områder hvor det er lite tilgjengelig strandsone og mye press på arealene, sier Jon Berg.

Han er kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet.

Jon Berg, kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet Foto: Regjeringen

Ifølge Berg skal regelverket ivareta at viktige områder i strandsonen ikke blir privatisert og bygget ned. Da helt uavhengig av hvem som eier området.

På spørsmål om han mener at regjeringen bør gripe inn i strandsalget, svarer han at det finnes en egen ordning til kjøp av friluftsområder.

Denne ordningen bidrar til å sikre rundt 20 til 40 friluftsområder.

– Jeg vil likevel presisere at allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier, sier Berg.

Foto: Proaktiv Eiendomsmegling Nord

– At en eiendom selges fra en privatperson til en annen, endrer ikke allmennhetens tilgang på området.

Berg legger til at kommunen har et stort ansvar her. Det er den som avgjør hvordan arealene kan brukes.

– I strandsonen gjelder et generelt byggeforbud, og kommunene skal ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, sier han.