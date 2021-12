I dag ble det klart at det igjen blir høyere utdanning på Nesna.

Men løsningen regjeringen har valgt, er de ikke fornøyd med på Helgeland.

Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) sier at hun er skuffet.

Hege Bae Nyholt i Rødt kaller det et løftebrudd.

Folkeaksjon-lederen Jenny Myklebust mener de er lurt.

Bakgrunnen er signalene som ble gitt da Hurdalsplattformen ble lagt frem.

Den gang sa regjeringen at de ville «reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna».

Den formuleringen rimer godt med det Senterpartiet skrev i sin Nord-Norge-plan; nemlig at de ville gjenopprette Nesna som en selvstendig høgskole.

På Nesna ble det tolket som et løfte om at studiestedet skulle gjenoppstå som en selvstendig høgskole, slik det var før fusjonen med Nord universitet i 2015.

Men sånn ble det altså ikke. Nesna gjenoppstår som en del av Nord universitet.

Jenny Myklebust i «Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland», sier de ansatte på Nesna er overrasket og at ingen hadde sett for seg en slik vending som saken har tatt.

– Hvordan blir det å få tilbake en rektor som ville legge ned Nesna?

– Det vil bli veldig krevende. Det er liten tillit mellom Nord universitet og de ansatte på Nesna. Dette er ingen god løsning.

Det stormet rundt rektoren

Det er liten tvil om at det stormet rundt Hanne Solheim Hansen etter at styret ved Nord til slutt vedtok å legge ned Nesna sommeren 2019. Hun fikk blant annet beskjed om at hun ikke var velkommen til studieåpningen.

To ganger innstilte hun på at studiestedet skulle opphøre. Og argumentene hun brukte falt ikke i god jord hos de ansatte på Nesna.

I rapporten som ble brukt som grunnlag for nedleggelsen, skrev Solheim Hansen blant annet:

«Nesna har svært få heltidsstudenter og det er svært høye kostnader i forhold til de resultater som kan oppnås».

Og i en oppsummering sto det om Nesna:

• Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon

• Kun samlingsbaserte utdanninger og svært få tilstedeværende studenter

• Få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøet

• Svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter

• Svært høye kostnader til lokaler og infrastruktur, og spesielt i forhold til resultater som oppnås.

På denne bakgrunnen skal det altså igjen samarbeides mellom ledelsen i Bodø og med de ansatte på Nesna.

Det blir ikke enkelt, sier Karin Stoll. Hun er arbeidsplasstillitsvalg på Nesna for Utdanningsforbundet.

– Jeg er veldig skuffet og veldig misfornøyd, sier hun.

– Å skulle samarbeide videre blir en interessant øvelse.

– Mistillit og lite respekt

Ifølge Stoll har de siste fem årene vært veldig tøffe for de ansatte på Nesna. Det har vært en tid preget av mistillit og lite respekt fra ledelsen i Nord, mener hun.

– Alle våre ressurser ble flyttet til Levanger, fagseksjoner ble ødelagt og fagtilbud ble nedlagt. Forholdet er ikke preget av tillit. Nå blir de tvunget til å bygge opp på nytt, noe de har ødelagt.

– Jeg har ikke tillit til at rektor gjør en bedre jobb nå, enn hun har gjort før.

Heller ikke Trude Gystad, hovedtillitsvalgt i NTL ved Nord universitet er begeistret for løsningen til regjeringen.

– Dette var ikke akkurat dette vi forventet. Men vi har ikke så mye annet valg enn å stole på at de vil prøve å gjøre det beste ut av dette videre. De må vise at de ønsker å utvikle oss, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Nord universitet og spurt om en kommentar til kritikken fra de tillitsvalgte.

De sier at rektor og ledelsen skal møte de ansatte og at de vil ha en dialog direkte med dem og ikke via media.

– Et klart løftebrudd

Rødt mener Senterpartiet ikke har holdt det de lovet da det i dag ble klart at Nesna ikke får bli egen høgskole likevel.

De kaller det «norgesmesterskap i løftebrudd».

– Særlig Senterpartiet har vært tydelig gjennom hele valgkampen på at Nesna skal gjenreises som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon.

Det sier Hege Bae Nyholt i Rødt i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Nå ser vi at Nesna ikke blir en selvstendig institusjon, men legges under Nord igjen. Det mener vi er et løftebrudd, sier Nyholt.

– Vi gjør det som står i Hurdalsplattformen

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), stiller seg undrende til Rødts uttalelse om løftebrudd. Han sier det er den samme løsningen Senterpartiet og Rødt sto sammen om i Stortinget, da vedtaket om nedleggelse av lærerutdanningen på Nesna kom for to år siden

Borten Moe er også helt uenig i kritikken som kommer fra Folkeaksjonen. Han mener vedtaket som i dag er gjort, ikke skiller seg fra det som står i regjeringsplattformen.

Ola Borten Moe er Forsknings- og høyere utdanningsminister fra Senterpartiet. Foto: Torstein Bøe

– Jeg mener vi gjør akkurat det som står i Hurdalsplattformen. Nemlig å etablere en fullverdig utdanningsinstitusjon gjennom å etablere høyere lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna. Og så tar vi det videre, fordi vi ønsker at høgskolen i Nesna skal bli enda mer i fremtiden, sier Borten Moe.

Med det mener han at regjeringen sammen med fylkeskommune og universitet, skal se på mulighetene for mer yrkesrettede utdanninger.

De vil også se på muligheten for å legge et nasjonalt senter for høyere distriktsbasert utdanning og forskning på Nesna.

Han forteller til NRK at det ville vært tidkrevende hvis de skulle startet en selvstendig høgskoleinstitusjon på Nesna.

– Nesna ble underlagt Nord universitet for noen år siden. Alle ansatte er formelt ansatt ved Nord, alle godkjenningene for utdanningsløpene ligger der. Det ville vært et helt annet løp, som hadde tatt lengre tid. For oss har det vært viktig å komme raskt i gang.

Han understreker også at det er regjeringen, og ikke styret og ledelsen ved Nord, som har kontroll på Nesnas videre skjebne.

– Jeg mener opprettelsen og ivaretakelsen av viktige studiesteder og sikring av sentrale studietilbud er et politisk ansvar. Hvis Nord universitet vil legge ned Nesna igjen, kan de ikke gjøre det uten å ha snakket med regjeringen. Det er regjeringen som må ta det aktive ansvaret, sier ministeren.

Skuffet ordfører

Nesna-ordfører Hanne Davidsen sier i en pressemelding at hun er «skuffa over at formuleringen i Hurdalsplattformen om en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ikke ble tatt inn i statsbudsjettet», men hun ønsker samtidig høyere utdanning velkommen tilbake på Nesna.

Den nye styrelederen ved Nord, Øyvind Fylling-Jensen, sier styret tar regjeringens avgjørelse til etterretning og at de vil behandle det i et styremøte den 9. desember.

– Det har vært mye sinne og frustrasjon på Nesna rundt denne saken. Er det noe som gjøres for å gjenopprette tilliten mellom Nord universitet og folket på Nesna?

– Jeg kom inn som styreleder fra august i år, og mitt utgangspunkt er at med dette nye landskapet, så må vi se fremover. Jeg er lite opptatt av historie, men jeg er opptatt av at vi skal lykkes i samspill med alle interessentene, ved å prøve å få til noe som er bærekraftig og varig for Nord universitet og Nesna.

– Jeg er overbevist om at vi skal lykkes med alle aktører og interessenter, også i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, så jeg er optimistisk, ja.