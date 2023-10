Rødt Bodø: Seks personar har meldt seg ut i helga

Raudt i Bodø mistar ein av to bystyrerepresentantar, skriv Avisa Nordland.

I løpet av søndag har seks personar meldt seg ut av partiet.

Fylkesleiar i Raudt Nordland, Thina Aarsund, skriv følgande i ei tekstmelding til NRK:

– Det er frykteleg trist at ressurspersonar melder seg ut. Utover det har eg per no ingen kommentar.

Til Avisa Nordland seier Astri Dankertsen, bystyrerepresentant og tidlegare leiar for Raudt Bodø, dette om årsaka til at ho gir seg:

– Det skuldast det vedvarande samarbeidsklimaet i Bodø og Nordland, det har tatt veldig mykje tid og energi det siste året. Ein kjem til eit punkt der ein kjenner at ein ikkje orkar meir.

Dei andre som har gitt seg i partiet er Linn Stemland, Tore Dolg Stemland, Elisabeth Steen, Emilie Brandshaug og Monica Tangen.